В Новосибирске приступили к строительству нового здания школы №54

На стройке ведутся активные работы. Их ход проверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Стройку он назвал знаковой для города. Старое здание настолько обветшало, что было принято решение прекратить занятия из-за угрозы безопасности школьников. В сентябре прошлого года старую школу снесли.
- Была разработана проектно-сметная документация. Проект новый, нетиповой. Конфигурация школы особенная, так как этот участок увеличить невозможно, здесь сложившаяся инфраструктура, жилой массив, поэтому пятно застройки такое, какое есть, - рассказал мэр Анатолий Локоть.
Будущая четырехэтажная школа рассчитана на 299 мест для занятий в одну смену. В здании запроектированы, в частности, спортивный зал размером 30 на 18 метров с раздевалками и санузлами, два пассажирских лифта. Основные трудности на данном этапе строительства связаны с выносом коммуникаций: по участку проходят теплотрасса, линии связи. Их будут переносить за территорию школы.
Строительство идет довольно быстро: вырыт котлован, заливают фундамент, возводят стены. Уже уложено 1,3 тысячи кубометров бетона и 180 тонн арматуры. Работы ведет ЗАО "РСУ-5 "НГС". По словам генерального директора компании Михаила Голубева, к 15 октября должны залить фундамент здания, а к 1 ноября - цокольный этаж. Сдача объекта в эксплуатацию назначена на 2023 год.
Как напомнил мэр Анатолий Локоть, в этом году в Новосибирске будут сданы два детских сада и две школы. Один объект - лицей №3 - переходящий (окончание строительства - в 2022 году). Также в следующем году в Новосибирске приступят к строительству сразу шести новых школ в рамках пилотного федерального проекта.