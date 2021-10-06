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06.10.2021 08:43
Рубрика: Власть

В Новосибирске приступили к строительству нового здания школы №54

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В центре Новосибирска началось строительство нового здания средней школы №54. К 1 ноября подрядчик планирует возвести цокольный этаж.
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

На стройке ведутся активные работы. Их ход проверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Стройку он назвал знаковой для города. Старое здание настолько обветшало, что было принято решение прекратить занятия из-за угрозы безопасности школьников. В сентябре прошлого года старую школу снесли.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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- Была разработана проектно-сметная документация. Проект новый, нетиповой. Конфигурация школы особенная, так как этот участок увеличить невозможно, здесь сложившаяся инфраструктура, жилой массив, поэтому пятно застройки такое, какое есть, - рассказал мэр Анатолий Локоть.

Будущая четырехэтажная школа рассчитана на 299 мест для занятий в одну смену. В здании запроектированы, в частности, спортивный зал размером 30 на 18 метров с раздевалками и санузлами, два пассажирских лифта. Основные трудности на данном этапе строительства связаны с выносом коммуникаций: по участку проходят теплотрасса, линии связи. Их будут переносить за территорию школы.

Строительство идет довольно быстро: вырыт котлован, заливают фундамент, возводят стены. Уже уложено 1,3 тысячи кубометров бетона и 180 тонн арматуры. Работы ведет ЗАО "РСУ-5 "НГС". По словам генерального директора компании Михаила Голубева, к 15 октября должны залить фундамент здания, а к 1 ноября - цокольный этаж. Сдача объекта в эксплуатацию назначена на 2023 год.

Как напомнил мэр Анатолий Локоть, в этом году в Новосибирске будут сданы два детских сада и две школы. Один объект - лицей №3 - переходящий (окончание строительства - в 2022 году). Также в следующем году в Новосибирске приступят к строительству сразу шести новых школ в рамках пилотного федерального проекта.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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