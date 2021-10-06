В Новосибирской области готовы к Всероссийской переписи населения

В Новосибирской области практически завершена подготовка к основному этапу Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Очередное заседание комиссии по проведению переписи состоялось в правительстве региона под председательством первого заместителя губернатора Юрия Петухова.

- Перепись населения - это работа общегосударственного масштаба. Она принципиально важна для получения сведений о численности населения, составе семей, условиях их жизни, оценки динамики изменения этих показателей. Предложенные в этом году формы прохождения переписи с использованием цифровых технологий позволяют провести ее с учетом эпидемиологической ситуации, обеспечив удобство и безопасность. В нашем регионе подготовка к Всероссийской переписи вышла уже на финишную прямую, - отметил Юрий Петухов.

По данным заместителя руководителя Новосибирскстата Ирина Новиченко, в регионе будут работать 5,8 тысячи переписчиков, которые для этого пройдут трехдневное обучение. Значительная их часть - это студенты вузов и колледжей. Впервые в проведении переписи примут участие волонтеры. На стационарных участках более 350 добровольцев проконсультируют граждан по общим вопросам и помогут в оформлении переписных листов на портале госуслуг.

В ходе заседания комиссии первый вице-губернатор также заслушал доклады о готовности к проведению переписи в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области.

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Пройти ее можно несколькими способами: традиционно, ответив на вопросы переписчика на дому, на переписном пункте - в регионе будет работать более 800 стационарных участков, в частности, 31 - в МФЦ. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале "Госуслуги" в период с 15 октября по 8 ноября.

Первые итоги переписи Росстат опубликует в декабре этого года, окончательные итоги - в четвертом квартале 2022 года.