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06.10.2021 09:21
Рубрика: Общество

В сибирских школах ждут сокращения числа проверочных работ

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 229(8580)
В этом учебном году в российских школах по поручению президента должны уменьшить количество контрольных. Рекомендации по их сокращению Рособрнадзор РФ направил в регионы еще в августе, но на местах пока не знают, от каких именно проверочных работ стоит отказаться. "РГ" выяснила, как к нововведению отнеслись педагоги и родители школьников.

В министерстве образования и науки Алтайского края корреспонденту "РГ" пояснили, что ждут точных директив - какие контрольные и проверочные работы нужно сократить. Только после четких указаний в регионе смогут внести изменения в учебный план. А пока работают по-старому.

Фото: iStock
Рособрнадзор: Регионы уже получили рекомендации по оптимизации числа контрольных работ

В школах о предстоящих контрольных сокращениях, конечно, слышали, но сейчас лишь гадают, что же все-таки уберут из учебного плана, а что оставят. По мнению директора барнаульской гимназии №40 Александра Овсиевского, если бы сократили всероссийские проверочные работы (ВПР), то школы вздохнули бы свободнее.

- Для детей, учителей и родителей это лишний стресс, - уверен Александр Георгиевич. - Тем более что эти оценки не особо влияют на итоговые в году - засчитывают ведь только положительные. Непонятно, что дает такая проверка. Вроде как срез качества образования. Задания присылают федеральные, а организовать проведение всероссийских проверочных работ должны школы. Знаю, что в некоторых образовательных организациях сознательно идут на необъективную оценку результатов ВПР. Ведь если результаты проверочных работ будут не очень хорошие, то такая школа сразу же попадает под пристальное внимание городского отдела образования.

Много претензий к ВПР и у преподавателей-предметников. Федеральные задания в проверочных работах порой не совпадают с учебным планом школ, и ученикам приходится отвечать по темам, которые они еще не изучали.

- У нас так было при проведении ВПР по математике в пятом классе. В заданиях были задачи на проценты, а у нас по плану изучение этой темы стоит в конце учебного года. Ребята проценты еще не проходили, поэтому ответить смогло буквально несколько учеников - те, кто самостоятельно интересовался этой темой, - рассказал преподаватель математики одной из барнаульских школ.

Фото: Михаил Синицын
Президент поручил сократить число контрольных работ в школах

Некоторые родители выступают за еще более масштабное сокращение контрольных и, кроме ВПР, предлагают сократить многочисленные промежуточные проверки знаний.

- У нас на неделе бывает по две-три контрольные по разным предметам, и есть учителя, которые любят их проводить без предупреждения, неожиданно: "Убрали учебники, достали листочки, пишем контрольную", - сетует мама шестиклассницы Светлана Казанцева. - У дочери проблемы со здоровьем, а тут постоянные стрессы. Она уже боится этих неожиданных контрольных. На мой взгляд, достаточно было бы итоговых работ за четверть, полугодие и год. А для оперативной проверки знаний после пройденных тем можно устраивать самостоятельные работы - они не так пугают детей.

Прямая речь

Александр Сайбединов, директор Губернаторского Светленского лицея в Томске:

- Я считаю, что всероссийские проверочные работы - это уже избыточная проверка знаний. В седьмых классах, например, ВПР идут чуть ли не целый месяц сразу по восьми предметам. Каждую неделю ученики пишут по две проверочных работы. И это в конце учебного года, на фоне контрольных за четверть и итоговой аттестации за год!

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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