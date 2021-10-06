Горнолыжные трассы и канатные дороги в КЧР получили космические имена

В Карачаево-Черкесии на курорте "Архыз" канатным дорогам и горнолыжным трассам присвоены имена, связанные с космосом. Новые названия в честь созвездий и галактик были выбраны с помощью интернет-голосования.

"В апреле на день космонавтики мы выбирали космические названия для трасс курорта? Итак, в новом сезоне вы подниметесь за "Атмосферу", проедете по "Горизонту", спуститесь вместе с "Персеидами", и "Ракетой" пронесетесь по склону", - сообщает пресс-служба курорта "Архыз".

Изменение названий главных объектов инфраструктуры произошло для лучшей ориентировки отдыхающих. Туристам проще произносить трасс "Кассиопея", "Квазар" или "Сириус" нежели NL1, NP2 или MV5.

Имена присваивались не случайно, они связаны с особенностями трасс. Например, с трассы "Горизонт" на Северном склоне открывается панорама Кавказских гор, а трасса "Красный карлик" - сложная и короткая, на "Буране" - очень ветрено, "Белка" и "Стрелка" огибают канатную дорогу "Спутник".

Кстати, космическая тема и раньше использовалась в названиях канатных дорог "Архыза". Так, на Северном склоне туристы смогут проехать на "Северном сиянии" до высоты 2336 метров, дальше подняться почти на хребет Аркасара на дорогах "Союз" и "Аполлон" к высоте 2839 метров. На южном склоне к дорогам "Млечный путь", "Спутник" и "Лунный экспресс" в новом сезоне добавится канатная дорога "Зеленая планета".

Кстати

Космические мотивы в Карачаево-Черкесии проявились во второй половине прошлого столетия. В 1975 году на горе Пастухова начал работу самый большой в Европе азимутальный телескоп Специальной астрофизической обсерватории РАН. Диаметр монолитного зеркала составляет шесть метров. Все комнаты для ученых и техников БТА представляют собой рубки космического корабля.

В 1979 году в ущелье Алибек на курорте "Домбай" в стиле "Футуро" была построена гостиница. Позже она получила название "Тарелка". Дом альпинистов в качестве подарка Советскому Союзу сделал президент Финляндии Урхо Кекконен, который вместе с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным летом 1969 года совершил переход через Кавказский хребет и был поражен красотой горных вершин.