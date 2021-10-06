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06.10.2021 14:53
Рубрика: Общество

"Ростелеком" создал цифровую экосистему для пансионата "Эдельвейс" в Приэльбрусье

Текст: Олег Сергеев
"Ростелеком" обеспечил цифровыми сервисами пансионат "Эдельвейс" (обособленное подразделение ФГБУ "Санаторий "Дубовая роща"" Управления делами Президента РФ), расположенный в Приэльбрусье на берегу реки Баксан. Специалисты национального провайдера подключили интернет, настроили работу виртуальной корпоративной сети (VPN), развернули сеть Wi-Fi, установили видеонаблюдение и интерактивное телевидение.
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

В этом году турпоток в пансионат увеличился вдвое, поэтому "Ростелеком" также подключил для него сервис "Виртуальная АТС", который поможет персоналу заведения поддерживать связь с клиентами в режиме 24/7.

Фото: ПАО "Ростелеком"
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При организации работы сервиса "Wi-Fi для гостей" специалисты "Ростелекома" установили в пансионате 24 точки беспроводного доступа в интернет с пропускной способностью до 100 Мбит/с. Емкость сети обеспечивает возможность одновременного подключения для 500 пользователей.

- Мы стремимся, чтобы каждый гость пансионата получал максимум удовольствия от пребывания в горах. Цифровые технологии - неотъемлемая часть современного сервиса. Стабильный интернет помогает нам оперативно обрабатывать заявки на бронирование номеров, оформлять туристические группы, отслеживать заказы трансфера. Благодаря многоканальной телефонной связи ни один звонок не остается незамеченным. Отдыхающие имеют возможность смотреть телевизионные программы с высоким качеством трансляции и пользоваться бесплатным Wi-Fi c доступом в интернет, - отметил Николай Панасенко, директор ФГБУ "Санаторий "Дубовая роща"".

"Телевидение для гостиниц" имеет только лицензионный контент и обеспечивает высокое качество трансляций, большой выбор интерактивных сервисов и цифровых каналов. Сервис легко интегрируется с системами управления гостиницами, например, такими как Opera и Fidelio. Выделенный канал дает возможность отельерам отправлять сообщения на экран телевизора, показывать информацию об услугах отеля и о специальных предложениях.

- Это уже второй проект совершенствования цифровой экосистемы клиента. Ранее в санатории "Дубовая роща" мы подключили 130 гостиничных номеров к цифровому телевидению, которое, по сравнению с кабельным и спутниковым, является более современным решением. Гостям санатория доступны 65 ТВ-каналов с гибким управлением. Программы можно смотреть в удобное время, в независимости от выхода в эфир, записывать их, перематывать или ставить на паузу, - отметил Алексей Шаларь, советник директора Ставропольского филиала ПАО "Ростелеком".

Получить дополнительную информацию о цифровых сервисах "Ростелекома" для гостиничного бизнеса можно на сайте, в офисах продаж или по телефону 8 800 200 3000.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария «Ростелеком» - национальный цифровой провайдер на юге

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