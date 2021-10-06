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06.10.2021 09:20
Рубрика: Общество

В Дагестане получил развитие стоматологический туризм

Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 229(8580)
В Дагестане растет спрос на стоматологический туризм. Тысячи отдыхающих заполнили санатории, базы отдыха и гостевые дома. Как оказалось, часть из них приехала не только насладиться уникальными достопримечательностями горного края, но и провести время с пользой для здоровья. Жители мегаполисов приезжают в Дагестан подлечить зубы: здесь при должном качестве все процедуры стоят на порядок дешевле.

Так называемый зубной отпуск давно популярен за рубежом. Западные европейцы лечат зубы в Венгрии, Словении, Польше и Болгарии, американцы - в Мексике и Южной Америке.

Фото: Андрей Каспришин/ РИА Новости
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В Дагестане профессия стоматолога издавна считается популярной. В республике даже есть целые села, в которых практически все жители специализируются на этой профессии. Еще с советских времен они выезжали в Сибирь, на Дальний Восток, в северные регионы страны, где занимались лечением зубов и установкой коронок.

По количеству частных стоматологических клиник на душу населения Махачкала, пожалуй, в лидерах по всей стране. Практически все оснащены самым современным оборудованием.

При этом цены порой в десятки раз ниже, чем в Москве и других крупных городах. Почему? Стоимость расходных материалов и лекарств примерно одинакова для всех регионов. На качество тоже никто не жалуется. Дело в том, что в республике значительно ниже стоимость аренды помещения, оплаты коммунальных услуг, зарплата персонала.

Из первых уст

Наталья Кривенко:

- Подвернулся отпуск, и подумала: а почему бы не совместить отдых и лечебные процедуры? Потом посчитала, и вышло, что сэкономила на лечении зубов около 50 тысяч рублей. За счет сэкономленной суммы я оплатила перелет туда-обратно, проживание в гостинице, экскурсии, многочисленные дегустации национальных блюд. Я довольна.

Мурад Ахмедов, владелец клиники:

- Бронируем для наших пациентов гостиницы, организуем трансфер из аэропорта, по желанию договариваемся с турагентствами насчет экскурсий. Люди довольны, мы тоже.

Мадина Гаджиева:

- В Москве протезировать зубы очень дорого. Только за удаление одного зуба с меня запросили десять тысяч рублей. Я приехала с ребенком. На консультации в московской клинике за лечение пульпита и коронку ему насчитали 45 тысяч. В Махачкале эти же процедуры обошлись около пяти тысяч рублей.

Что должно быть в аптечке путешественника

Советы врача-терапевта Юрия Пузикова: "Формируя аптечку, нужно учитывать, на какой срок будет поездка, какие хронические заболевания есть у туриста и насколько активный предстоит отдых. Также нужно проверить срок годности медикаментов. В походной аптечке должны быть: средства от насекомых; перевязочный материал: бинт, пластырь, стерильные повязки; мазь от ушибов и спрей от ожогов; антисептики: раствор йода, зеленки, перекись водорода или хлоргексидин; обезболивающие и жаропонижающие препараты; средства от аллергии; препараты от диареи, сорбенты.

Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.

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