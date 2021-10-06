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06.10.2021 09:49
Рубрика: Происшествия

Число жертв крушения судна в Белом море выросло до двух

Текст: Алексей Михайлов (Мурмансккая область)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Количество погибших при крушении маломерного судна "Фаворит" в Белом море выросло до двух. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. В ходе поисковой операции, которая возобновилась 6 октября с рассветом, найдено тело предположительно третьего члена экипажа.

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Накануне вечером к берегу прибило оранжевый спасательный плот с "Фаворита", но людей на нем не было.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта), сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Напомним, 5 октября в 13:25 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Мурманской области по "системе 112" поступило сообщение, что частное судно "Фаворит" с пятью людьми на борту терпит бедствие в Белом море в районе поселка Кашкаранцы. В результате поступления воды в машинное отделение судно затонуло. На берег удалось доставить двоих - мужчину и женщину, которая позже умерла в машине "скорой помощи" из-за переохлаждения. Мужчина госпитализирован.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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