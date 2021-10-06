Как превратить городскую свалку в территорию здоровья

На трассе для участников "забега здоровья" у подножия засеянного травами холма приготовили множество препятствий - наклонные стенки, подвесы, по которым предстояло пробираться, раскачиваясь над землей. Уникальность этого спортивного праздника в том, что он проходил на месте огромного мусорного полигона - самой большой свалки Европы. Она разрасталась 70 лет. Теперь здесь - территория здоровья. Фото: Михаил Пинкус