Как превратить городскую свалку в территорию здоровья

Ульяновский авиазавод ищет будущих конструкторов в школе
Это авиапредприятие входит в Дивизион транспортной авиации ОАК в составе госкорпорации "Ростех" и производит глубокомодернизированные "грузовики" Ил-76МД-90А.
А новый лицей - ступенька к инженерной специальности, в том числе и в авиастроении. С сентября 2021 года на его базе в рамках нацпроекта "Образование" открыли детский технопарк "Кванториум". Занятия с ребятами здесь будут проводить и сотрудники авиазавода.
"Кванториум" состоит из четырех "квантов", - рассказала "РГ" руководитель "Кванториума" Ирина Астраханцева. - В "Энерджи-квантуме" дети знакомятся со всем, что касается источников альтернативной энергии. "Аэроквантум" курирует "Авиастар", именно здесь школьников ориентируют на авиастроение. Есть еще "Робоквантум" и "Хайтек-квантум".
Для визита в "Кванториум" выбираю время занятий в "Аэроквантуме", в котором ребята осваивают беспилотники. Крохотные вертолетики-дроны постоянно живут в компактной клетке. Иначе разлетятся по классу. Непростое это дело, управлять беспилотниками.
Вот ученики расселись вокруг этого сетчатого "ангара" с пультами, похожими на рожицу мультяшного космического робота. Первые попытки поднять аппараты в воздух не слишком удачны. Но после нескольких попыток участники "Аэроквантума" вполне прилично осваивают кнопки и рычажки на пультах. И квадрокоптеры уже летают по клетке как положено.
"Вообще-то я планировал вплотную заняться 3D-моделированием, - рассказывает семиклассник Андрей. - Но тут появился "Аэроквантум", я решил записаться. Потом понял, что это не менее круто. Возможно, в будущем свяжу свою жизнь с профессией конструктора. Буду моделировать беспилотники".
Пока в "Аэроквантуме" один преподаватель - Руслан Мифтахов, он учительствует и в авиационном колледже. А еще Руслан - участник программы WorldSkills. В 2020 году его воспитанник выиграл номинацию по управлению квадрокоптерами. Так что опыт расправлять крылья юным у него хороший.
В октябре к Руслану присоединится еще один наставник - Валерий Куприенко. "В прошлом я - ведущий инженер "Волга-Днепр", - рассказал он. - Специализировался на электронных авиационных системах. Проработал там 25 лет. В прошлом году меня пригласили в авиационный колледж. Я занялся моделированием, собрал несколько дронов".
Через интерес к малой, беспилотной авиации неминуемо придет интерес и к авиации большой. Во всяком случае, на выпускников "Кванториума" здесь серьезные виды.
"В новую образовательную структуру будут закладываться не только базовые знания о самолетостроении, но и формироваться сознание будущих авиастроителей, - считает заместитель директора по персоналу АО "Авиастар-СП" Вадим Шестакевич. - Самолеты делаются для людей. Сегодня стоят большие задачи по строительству современных воздушных судов. Под реализацию производственных программ ведется прием новых работников. Поэтому на смену старшему поколению необходимо заблаговременно готовить молодые кадры".
Новосибирск на три дня стал книжной столицей
Свою продукцию представили 80 издательств, в числе участников - представители Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, Китая, Франции и Ирана.
Встречи с писателями, поэтами, издателями, переводчиками, продюсерами, журналистами "идут" нон-стоп онлайн и офлайн. В Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения РАН, ставшей главной площадкой фестиваля, много людей. Дождливый день располагает к тому, чтобы провести его с книгой. Ее можно приобрести со скидкой. Это еще одна немаловажная часть фестиваля, учитывая, что книги в наше время - удовольствие не из дешевых.
Алексей Царегородцев из Новосибирска представляет серию "Братья по стилю" о захватывающих приключениях зверят, занимающихся боевыми искусствами и, конечно же, борющимися со злом.
У стола с табличкой "Фэнтези" тоже много молодежи. Поклонники жанра караулят новинки. А фестиваль дает возможность лично познакомиться с автором.
Новосибирский автор Мариэтта А. Роз, а в жизни Марина, создала свой волшебный мир "Хроники Эльсидории". Говорит, что выпускать книгу в бумаге стало дорого, бумажная версия - это больше для премий и ярмарок.
Многие читатели все чаще переходят на платформы, активно скачивают там книги. Спрос большой.
"Я вижу, что сегодня вновь стало модным читать книги. Давайте будем всячески поддерживать эту моду. Нам действительно важно не только не потерять поколение читающих, но и воспитать новых читателей, - отметила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.
"Роль книги растет в современном информационном обществе. И мы это видим по тому интересу, который есть у читателей и посетителей наших мероприятий. В этом году в программе фестиваля -книжный форум для профессионального сообщества "Читающий регион. Книга в жизни современников", фестиваль детской книги "Читающее детство", - рассказала директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова.
В Кисловодске начался фестиваль ГТО среди семейных команд
В семье Лаврентьевых из Югры уже восемь знаков ГТО. Мама, папа и трое их детей занимаются в фитнес-группах и секциях. К фестивалю Лаврентьевы готовились особенно тщательно, ведь представляют они не только свою семью, но и весь регион. Тренировались ежедневно - занимались плаванием, акробатикой, бегом, отжимались и подтягивались.
В Югре очень много делают, чтобы как можно больше ее жителей могли заниматься физкультурой и спортом. В регионе строятся современные спортивные комплексы, лыжные трассы, бассейны и корты. Не случайно уже семь лет Югра входит в топ-20 лучших регионов России по развитию ГТО. В движении участвуют уже больше 216 тысяч югорчан самых разных возрастов.
Как рассказывают югорчане, очень много спортивных объектов в регионе строится по предложению самих жителей. Вот и в Когалыме после многочисленных просьб любителей экстремальных видов спорта может появиться новый скейт-парк. А в Лангепасе решено построить лыжную трассу.
Занятия спортом - неотъемлемая часть жизни для большинства жителей и в Белгородской области. Несколько лет назад, когда в стране только начали популяризировать комплекс ГТО, белгородцы сразу же откликнулись на этот призыв.
Белгородцы не раз становились победителями фестивалей ГТО. Теперь в Кисловодск приехали сразу три поколения белгородской семьи Колесниковых. С настроем на победу в Кисловодск приехала и семья Чебаковых из города Пугачева Саратовской области. По словам Ирины Чебаковой, они готовы были участвовать еще в прошлом фестивале, но тогда пришлось подождать, когда на год повзрослеет дочка Настя. Теперь они приехали впятером.
К соревнованиям семья готовилась на универсальной площадке для выполнения нормативов ГТО. Ее благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" построили на городском стадионе Пугачева. В регионе за два года появилось уже 24 таких спортплощадки.
"Они очень удобные. Их видно издалека - площадки ярко-оранжевые,- рассказала Ирина Чебакова. - На тренажерах может заниматься как ребенок, так и человек в возрасте. Подготовка к соревнованиям, общая цель нашу семью еще больше сплотили. Мы друг за другом тянемся, а за нами тянутся знакомые и друзья. Сослуживцы мужа тоже на этой площадке начали тренироваться".
В Коми появился еще один природный заказник федерального значения
Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как считают в республике, это решение поможет сохранить ландшафтное и биологическое разнообразие территорий, на которых расположены озера, а также развивать экотуризм в рамках нацпроекта "Экология".
Площадь заказника - более 17 тысяч гектаров. Комплекс "Параськины озера" состоит из трех карстовых озер в окрестностях Ухты. Их глубина - от 11 до 30 метров. У озер удивительная структура воды. И, как результат, многие растения, животные и птицы здесь занесены в Красную книгу республики.
Природный памятник носит имя реальной женщины - Парасковьи. Она вместе с мужем Федором пришла сюда из Нившеры. Поселились в лесу, работали в заготконторе. А потом началась Великая Отечественная война. Федор ушел на фронт и пропал без вести. А Парасковья так и осталась жить в глухой тайге. Всегда давала приют заблудившимся охотникам и рыбакам, присматривала за территорией.
"Параськины озера" популярны среди жителей Ухтинского района. И здесь уже открыли экологический маршрут. В скором времени обустроят три тропы протяженностью по два километра.
Продолжается и работа по определению границ особо охраняемых природных территорий регионального значения. Сведения о них должны внести в Единый госреестр недвижимости. Эта работа тоже ведется в рамках нацпроекта "Экология". Правительство уже приняло постановление об утверждении десяти природных охраняемых территорий в Ухтинском районе. Как отметила заместитель директора Центра по особо охраняемым природным территориям Татьяна Плато, ранее они не имели четко обозначенных границ. Это давало возможность нарушителям уходить от ответственности. Теперь же внесение в госреестр недвижимости позволит защитить природные территории от ведения незаконной хозяйственной деятельности, сохранить их целостность, растительный и животный мир.
И есть уже пример. Памятник природы республиканского значения "Река Сюзью" реорганизован в государственный природный заказник республиканского значения, в состав которого вошел и природный заказник "Чутьинский".
На сегодня региональная сеть особо охраняемых природных территорий в Ухтинском районе состоит из десяти объектов: семь заказников комплексного, болотного и ботанического профиля и три памятника природы. Работа по внесению в госреестр всех региональных заповедных территорий должна завершиться к концу 2023 года.
Туры выходного дня стали модным трендом в пандемию
Вырулить на трассу М-7
Все популярнее становится познавательный маршрут по жемчужине "Золотого кольца" - Владимирской области. В департаменте предпринимательства рассказали, что в прошлом году их регион посетили почти 700 тысяч туристов. А в 2021-м - уже более 1,1 миллиона.
В этой области, граничащей с Московской, Ярославской, Ивановской, Рязанской и Нижегородской областями, буквально на каждом километре есть на что с удовольствием посмотреть. На маршруте столько всего интересного, что в субботу пораньше точно стоит сесть в личное авто и вырулить на трассу М-7. Например, Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Он объединил уникальные архитектурные памятники русского жилого, оборонительного и церковного зодчества во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, селах Боголюбове и Кидекше, поселке Муромцево.
Очень любят туристы и владимирский Музей ложки, где можно увидеть коронационные ложки династии Виндзор, ложки династии Романовых, ложки любви из Уэльса, апостольские, географические и множество других ложек и ложечек.
В Музее деревянного зодчества в Суздале можно легко переместиться на пару веков назад - в русскую деревню XVIII-XIX веков с деревянными церквами, жилыми домами, ветряными мельницами, колодцами, амбарами на сваях. Можно зайти и посмотреть, как жили тогда простые люди.
В Спасо-Евфимиевом монастыре, кроме величественных кирпичных стен с башнями и бойницами, множества храмов, звонницы и тюремного замка, туристы увидят книги, украшения и другие предметы XII-XVII веков. А в Торговых рядах можно не только купить сувениры на память, но и угоститься медовухой - с малиной, липой, хреном, мятой и даже можжевельником.
Остров Ильи Муромца
В Муроме у туристов чрезвычайно популярно Карачарово - бывшее село, которое в 1960 году вошло в состав города и стало его районом. Карачарово считается местом рождения знаменитого богатыря Ильи Муромца.
Именно здесь в XII веке родился Илья Иванович Гущин, которого предания со временем отождествили с богатырем. По легенде, когда у Ильи появились силы, он помогал отцу выкорчевывать пни голыми руками, после чего бросал их в Оку. Пней было так много, что в центре реки образовался небольшой остров, который можно увидеть и сейчас - со смотровой площадки у Троицкого храма.
Сюда же, в Муром, ездят почитатели святых Петра и Февронии - покровителей семьи и брака. Здесь в Свято-Троицком монастыре хранятся их мощи. И тут уже установлен первый посвященный им памятник.
Место Силы и Железный посох
В областном департаменте предпринимательства говорят, что за последние годы в регионе разработано несколько новых туристических маршрутов. Один из них - проект "Покровский край", который проходит по территории бывшего Покровского уезда. По итогам конкурса "ТОП-1000 культурных и туристических брендов России" в 2021 году маршрут признан одним из лучших в номинации "Арт-кластеры".
"Особую ценность "Покровскому краю" придают расположенные в округе более пятидесяти культурно-исторических артефактов. Среди них - уникальный двухъярусный храм в деревне Матренино, музей Исаака Левитана в селе Елисейково", - перечисляет директор департамента Сергей Сидорин.
На этом же маршруте - место Силы и Железный посох в деревне Оцеп. Здесь чудом спасшийся от татарских лазутчиков царь Иван Грозный решил начать строить мощное унитарное государство. "В память об этом событии местные краеведы воздвигли шестиметровый деревянный крест с надписью "Здесь начинается Россия", - рассказывает Сергей Сидорин.
А еще агротуристический комплекс "Богдарня", музей и производство покровского пряника, колокололитейное предприятие, усадьба графов Воронцовых Андреевское.
Машина времени на субботу
Если же вы хотите отправиться подальше в глубинку и одновременно прикоснуться к истории страны - приезжайте в город Алапаевск Свердловской области.
В расписании свердловских электричек появился эксклюзивный поезд из одного вагона. Но зато какого - царского! Купить билеты на него можно только в составе тура и проехать 2 часа 55 минут по уральскому отрезку всероссийского "Императорского маршрута" из Екатеринбурга в Алапаевск. Это небольшой городок в Свердловской области с большой историей. Именно здесь в 1918 году содержались в ссылке и погибли шесть членов династии Романовых. Здание Напольной школы, где жили узники, сохранило первозданный вид. Сейчас здесь открыт историко-просветительский центр, который объединяет музей, мемориальную зону, информационно-библиотечный блок, лекционный зал и кинозал.
В ходе экскурсии актеры разыграют перед туристами фрагменты спектакля "Алапаевское покаяние", причем сюжеты каждый раз будут меняться. Нам, например, показали разговор Великой Княгини Елисаветы Федоровны с келейницей Варварой о непростой судьбе России после революции.
Не пройдете вы и мимо дома-музея Чайковского, старинного особняка управляющего Алапаевским и Нижне-невьянским металлургическими заводами. Семья Чайковских прожила здесь всего три года, пока отец композитора руководил горным округом. Петр покинул этот дом еще раньше, но очень тепло вспоминал о нем в письмах. Например, одно из первых своих произведений, вальс "Анастасия", он посвятил алапаевской гувернантке Анастасии Петровой.
Ради чего еще стоит приехать в этот город? Ради уникальной коллекции музыкальных инструментов, собранной Верой Городилиной. Тысяча натурных экспонатов и миниатюрных моделей занимают три зала: фисгармония, музыкальная шкатулка, симфонион, органола, механический орган и даже музыкальный графин. А еще индонезийский анклунг, украинский козобас, немецкий глекен... И они не просто лежат под стеклом, а звучат.
"Брендированный вагон "Императорского маршрута" Екатеринбург-Алапаевск курсирует с февраля 2021 года по субботам. В нем воссоздана атмосфера начала XX века. И при этом много современных технологий: системы микроклимата, информационные табло, индивидуальные розетки, аудиогид на трех языках. Есть специальное купе для инклюзивных пассажиров", - рассказали "РГ" в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
Маршрут пользуется повышенным спросом. Поэтому к 34 запланированным изначально рейсам организаторы добавили еще 26. На сегодня по этому маршруту проехало уже 1,8 тысячи человек.
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В Челябинске прошел "забег здоровья" по территории бывшей свалки
По свалке, как по лугу
Более 17,5 миллиона кубометров отходов располагалось в каких-то 700 метрах от жилой застройки и в двух километрах от реки Миасс, что создавало особую угрозу безопасности города. Рекультивацию провели в рамках проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".
Саркофаг надо было полностью изолировать, не допуская выхода свалочных газов и стоков так называемого фильтрата - насыщенной ядохимикатами жидкости, накопленной в "теле" свалки. По словам представителя ФГУП "Федеральный экологический оператор" Дениса Плещенко, свалку, укрепив борта, накрыли мембраной, которая остановила распространение запаха. Все работы завершили за два года - на несколько месяцев раньше срока.
И сегодня по покрытому зеленым ковром холму уже водят экскурсии эковолонтеров. Рассказывают о подземной системе сбора фильтрата, по которой сточные воды, оставшиеся внутри "некрополя", поступают на очистные сооружения и уже без примесей и запаха возвращаются в экосистему.
Эксплуатация еще "живой", но надежно укрытой свалки продлится не менее шести лет. Столько времени потребуется на окончательную "утряску и усушку" ее содержимого. Однако, как показали замеры мобильной лаборатории общественной организации "АнтиСмог", негативное влияние свалки на атмосферу Челябинска уже сведено к нулю. Участники массового забега могли оценить это безо всяких приборов, "проголосовав" за экологию собственными носами.
"Здесь решены две важнейшие задачи, - рассказал участникам забега министр экологии региона Сергей Лихачев. - Возвращена в полезное пользование огромная территория, а выбросы в атмосферу сокращены на треть". Многие из примененных здесь решений использовались впервые. И будут востребованы в Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Карталах. Здесь рекультивацию проведут до 2024 года, уточнил министр.
Фермерам вернули землю
В Крыму завершают рекультивацию Сакского полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) и самого большого в регионе Каменского полигона.
На очереди - еще два. До конца года будет рекультивирован полигон в Белогорске. А в первом квартале 2022 года - Судакская городская свалка.
На нее свозили мусор с близлежащих курортов 60 лет. Объект значительно сложнее, чем в Белогорске, поскольку расположен на крутом склоне горы. Однако подрядчик - московская компания "Континент" - работает со значительным опережением графика. "Тело" свалки уже покрыто слоем песка. Окончание работ было запланировано на 2024 год, но подрядчик рассчитывает сдать объект уже в первом квартале 2022 года.
Гора мусора у Белогорска выросла всего за семь лет. С первоначально отведенных для складирования ТКО трех гектаров полигон разросся более чем вдвое, поглотив прилегающие земли фермеров. Подрядчикам пришлось хорошо постараться, чтобы освободить от гниющих навалов четыре гектара сельхозугодий и вернуть их хозяевам. "Думаю, здесь будущей весной зазеленеет трава", - говорит исполнительный директор компании-подрядчика "Экострой" Константин Остапенко.
Горожане решат
В Нижнем Новгороде одна из крупнейших свалок - Шуваловская - досталась Ленинскому, Автозаводскому и Канавинскому районам города еще с советских времен. Ее территория занимает почти 18 гектаров.
Местные жители годами забрасывали письмами власти из-за постоянного тления мусора. И в 2021 году начались работы по рекультивации свалки. Полностью завершить ликвидацию свалки подрядчик должен в конце 2022 года. После чего на основании пожеланий горожан будет принято решение, как обустроить эту территорию.
Технический этап рекультивации займет 20 месяцев, биологический - отсыпка слоя грунта и засев травянистыми растениями - до четырех лет.