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06.10.2021 17:14
Рубрика: Культура

Как проходит Форум малых музеев Петербурга и Ленобласти

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 228(8579)
Узнать, как удалось спасти многих животных в зоосаде во время блокады, оценить очарование первоначального варианта Египетского моста через Фонтанку, полюбоваться на костюмы Михаила Барышникова, увидеть, насколько аскетично жил вождь пролетарской революции стало возможно благодаря программе XI ежегодного Форума малых музеев, который продлится по 10 октября.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Точное число малых не назовет никто. В форуме участвуют 66, по факту - сотни. Когда корреспондент "РГ" разговаривала с организаторами форума, то назвала несколько музеев, в которых бывала и о которых не знают и организаторы. Например, музей ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, в нем представлены роботы и для космоса. Или недавно созданный музей Толстовского дома - единственный в стране созданный при ТСЖ. Или же экспозиция под открытым небом в деревне Кобона - экспозиция техники с ледовой Дороги жизни, поднятая со дна Ладоги петербургскими дайверами. Или музей Мукомольного комбината имени Кирова, расположенный в помещении бомбоубежища военного времени.

Малые - с их уникальными коллекциями зачастую теряются на фоне музеев, известных всему миру. Однако каждый небольшой музей - частица исторического наследия города и страны. Многие малые свободны для посещения, часть - ограниченного доступа. Но, как отметила Наталия Герасимова, координатор форума и научный сотрудник музея "Разночинный Петербург", во многие все же можно пройти - по предварительной записи. Корреспондент "РГ" прошла по некоторым музеям.

Так, на постоянной выставке "Зоосад в годы блокады" воссоздан быт его служителей и собрана коллекция вещей и фотографий того времени.

Еще один исторический период представлен в воссозданной блокадной комнате семьи Агте (музей "Разночинный Петербург"). Уникальность в том, что вещи - не только подлинные, они именно из одной семьи, семьи Агте. Глава семьи - Александр был преподавателем Технологического института. С началом войны семья заселилась в одну комнату, отапливали ее буржуйкой. Рядом с буржуйкой шкаф, его в семье называли "Лешенькиным" - по имени жильца, который ушел добровольцем на фронт и не вернулся. Все вещи сохранила и передала в музей внучка Александра Агте Нина Рогозина. Среди экспонатов - блокадные игрушки самой Нины. И у каждой - своя история.

- Видите яблоко из ваты? Как вспоминала Нина, оно стало подарком на Новый, 1942 год, который Нина получила на елке в школе. Она вспоминала, как с отчаянием все сжимала это яблоко, осознавая, что оно - ненастоящее, - рассказывает Наталия Герасимова. - Или Мишка. Его подарил Нине в День Победы друг. Мальчик поил-кормил-одевал Мишку в блокаду, но после войны решил, что дорогой для него игрушке будет лучше у девочки. Может быть, вырос.

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В "Разночинном Петербурге" есть экспозиция, посвященная истории района Семенцы, и мемориальная квартира Ленина. В простенький комод (скорее всего, подлинный), стоящий рядом с узкой кроватью, Ильич складывал белье.

Кстати, что касается музеев, то сам собой напрашивался вопрос: почему в городе мостов нет одноименного музея? Оказывается, есть. Открылся два года назад. Здесь представлены модели петербургских мостов разных эпох, по ним можно проследить историю мостостроения. Отдельная экспозиция посвящена цепным мостам.

Египетский мост тоже первоначально был цепным и более богато украшенным. Достаточно упомянуть арки с колоннами в египетском стиле. Но тот мост обрушился в начале XX века. В отдельном зале - с подсветкой и имитацией водной толщи модель Крымского моста с его огромным пролетом и сваями, находящимися под разными углами (была разработана с учетом экологической составляющей, чтобы не навредить биосистеме Черного моря).

Фото: Яндекс.Карты
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Окунуться в мир театра и балета можно в Музее семьи актеров Самойловых.

А узнать все о том, как в разные времена проводилась профилактика инфекционных заболеваний, и о том, как работает сердце и другие органы нашего организма, что нам полезно, что вредно, можно в Музее гигиены - единственном подобном музее в России. Рекомендуем обратить внимание на куколку-курильщика. На ней очень наглядно показывается, как составляющие табака проникают в легкие.

Старинное кружевное полотенце с монограммой " А.С", по преданию, принадлежавшее Александру Сергеевичу Пушкину, можно увидеть в экспозиции музея-усадьбы "Суйда" (музей участвует в форуме впервые). Усадьба когда-то принадлежала Абраму Ганнибалу, крестнику Петра I и прадеду великого поэта. Здесь можно посмотреть старинные постройки, в том числе мызу, и узнать, какой вклад внес Ганнибал в развитие картофелеводства в России.

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