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06.10.2021 13:32

"Ленэкспо" прекратит свое существование

Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 228(8579)
На территории выставочного комплекса "Ленэкспо" начались демонтажные работы. Ранее комитет по градостроительству и архитектуре правительства Санкт-Петербурга выдал разрешение на застройку участка жильем и гостиницами. Документ предполагает снос выставочных павильонов, а также демонтаж сталинского здания, возведенного в конце сороковых годов (он не охраняется государством). До войны здесь находилась опытная станция морской авиации (единственная в России), но она была разрушена во время бомбежек. Построенная на ее месте "сталинка" была частью научно-исследовательского морского института связи и телемеханики, позднее в здании располагался административный корпус "Ленэкспо". Фактически это единственное "ценное" здание выставочного комплекса.

Временный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, открытый на территории "Ленэкспо", проработает до весны 2022 года. Изначально он был рассчитан на тысячу коек, в конце прошлого года их число выросло в два с половиной раза. Со спадом заболевания часть коек была переведена в резерв. О судьбе инфекционной площадки в данный момент не сообщается.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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В июне - июле 2021 года в "Ленэкспо" проводились инженерно-геологические изыскания, в мае здесь была произведена археологическая разведка. По проекту на месте "Ленэкспо" возведут одиннадцатиэтажный апарт-отель, корпуса с квартирами и торговый центр. Это 120 тысяч квадратных метров жилья бизнес-класса и 80 тысяч квадратных метров элитной недвижимости. Здания будут разной этажности, а силуэт ЖК повторит сталинскую постройку со шпилем.

Временный госпиталь проработает до весны 2022 года

Этот проект станет продолжением застройки акватории Финского залива в этом районе, который ранее считался морским фасадом города. По соседству с "Ленэкспо" обустраивает территорию деловой комплекс "Морская резиденция" площадью 75 тысяч квадратных метров. Объект расположен на мысу между Шкиперским протоком и Галерным ковшом Васильевского острова и повторяет его очертания. Комплекс частично введен в эксплуатацию в январе этого года. Помимо бизнес-центра, в нем предусмотрены торговые площади, яхт-клуб, паркинг. В рамках проекта по соседству с "Морской резиденцией" была восстановлена ротонда, построенная в начале ХХ века и являющаяся частью ограды бывшего Невского яхт-клуба. Долгое время сооружение, не признанное памятником архитектуры, находилось в неудовлетворительном состоянии. Помимо самой ротонды, здесь был сохранен фрагмент забора с арочной нишей.

Справка "РГ"

Интересно, что первые масштабные планы по освоению этой части Васильевского острова появились еще в начале ХХ века, когда здесь предполагалось построить здания для Академии наук, а также павильоны для Международной выставки изобретений и усовершенствований - аналог ВДНХ. Планам удалось сбыться только через полвека, и в 1968 году здесь намыли дополнительную территорию и возвели павильоны "Ленэкспо" - для проведения международной выставки "Инрыбпром", а позднее - других регулярных мероприятий. С 1997 по 2015 год здесь проходил Петербургский международный экономический форум. В 2014 году, когда в районе аэропорта Пулково открылся новый конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", стала активно обсуждаться застройка территорий "Ленэкспо".

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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