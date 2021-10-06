"Ленэкспо" прекратит свое существование

Временный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, открытый на территории "Ленэкспо", проработает до весны 2022 года. Изначально он был рассчитан на тысячу коек, в конце прошлого года их число выросло в два с половиной раза. Со спадом заболевания часть коек была переведена в резерв. О судьбе инфекционной площадки в данный момент не сообщается.
В июне - июле 2021 года в "Ленэкспо" проводились инженерно-геологические изыскания, в мае здесь была произведена археологическая разведка. По проекту на месте "Ленэкспо" возведут одиннадцатиэтажный апарт-отель, корпуса с квартирами и торговый центр. Это 120 тысяч квадратных метров жилья бизнес-класса и 80 тысяч квадратных метров элитной недвижимости. Здания будут разной этажности, а силуэт ЖК повторит сталинскую постройку со шпилем.
Этот проект станет продолжением застройки акватории Финского залива в этом районе, который ранее считался морским фасадом города. По соседству с "Ленэкспо" обустраивает территорию деловой комплекс "Морская резиденция" площадью 75 тысяч квадратных метров. Объект расположен на мысу между Шкиперским протоком и Галерным ковшом Васильевского острова и повторяет его очертания. Комплекс частично введен в эксплуатацию в январе этого года. Помимо бизнес-центра, в нем предусмотрены торговые площади, яхт-клуб, паркинг. В рамках проекта по соседству с "Морской резиденцией" была восстановлена ротонда, построенная в начале ХХ века и являющаяся частью ограды бывшего Невского яхт-клуба. Долгое время сооружение, не признанное памятником архитектуры, находилось в неудовлетворительном состоянии. Помимо самой ротонды, здесь был сохранен фрагмент забора с арочной нишей.
Справка "РГ"
Интересно, что первые масштабные планы по освоению этой части Васильевского острова появились еще в начале ХХ века, когда здесь предполагалось построить здания для Академии наук, а также павильоны для Международной выставки изобретений и усовершенствований - аналог ВДНХ. Планам удалось сбыться только через полвека, и в 1968 году здесь намыли дополнительную территорию и возвели павильоны "Ленэкспо" - для проведения международной выставки "Инрыбпром", а позднее - других регулярных мероприятий. С 1997 по 2015 год здесь проходил Петербургский международный экономический форум. В 2014 году, когда в районе аэропорта Пулково открылся новый конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", стала активно обсуждаться застройка территорий "Ленэкспо".