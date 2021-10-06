Петербургскую консерваторию откроют после реконструкции

В конце октября исполнится 160 лет с момента создания Санкт-Петербургской консерватории - она была основана Высочайшим указом от 17 (29) октября 1861 года на базе Музыкальных классов Русского музыкального общества. Юбилей преподаватели и музыканты встречают с надеждой - проект реконструкции и реставрации исторического здания на Театральной площади прошел перезагрузку.

Большой Каменный театр, который был специально перестроен в конце XIX века для нужд обучения будущих музыкантов, одели в леса еще семь лет назад, в 2014 году. С тех пор консерватория живет с видом на свой родной дом - в здании на улице Глинки, а возвращение все откладывается и откладывается. Руководство прежнего подрядчика находится под следствием, Министерство культуры недавно в очередной раз уточнило иск к компании на несколько десятков миллионов рублей. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации была полностью реорганизована, и в настоящее время функции заказчика выполняет публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства". Проект реконструкции, одобренный Главгосэкспертизой в 2015 году, за время всех пертурбаций полностью устарел.

Активизировать процесс удалось только после того, как на проблему долгостроя обратили внимание федеральные власти. В конце декабря 2020 года постановлением правительства РФ на реконструкцию и реставрацию основного здания Санкт-Петербургской консерватории было выделено более 13,6 миллиарда рублей. В конце сентября нынешнего года одобрен обновленный проект.

"Современное обследование показало, что здание находится в ограниченно работоспособном и частично аварийном техническом состоянии. В результате были пересмотрены планы демонтажа ряда строительных конструкций, в том числе кровли, внесены изменения в разрезы строения, откорректированы объемы работ по ремонту и усилению кладки стен и фундаментной части", - указано в материалах ФАУ "Главное управление государственной экспертизы". - Кроме того, проектной документацией предусмотрены усиление грунтового основания под некоторыми фундаментами в местах увеличения нагрузок и понижения отметки пола подвала, устройство новых и усиление имеющихся проемов в стенах и перекрытиях и другие дополнительные работы.

Проект реконструкции и реставрации здания, одобренный в 2015 году, был значительно обновлен

Параллельно специалисты начали восстановление исторических внутренних интерьеров. Как рассказал корреспонденту "РГ" ректор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Алексей Васильев, сейчас ведется расчистка живописи в помещении, которое исторически было домовой церковью, а также росписей Академического зала имени Глазунова. На ближайшее время запланированы работы на фасадах исторического здания. А вот общестроительные работы, скорее всего, начнутся в январе будущего года.

- К концу 2023-го активные работы должны быть завершены полностью, два-три месяца займет пусконаладка, с тем чтобы торжественное открытие консерватории состоялось 1 мая 2024 года в зале имени Рубинштейна, - рассказал ректор музыкального вуза, - а с сентября в историческом здании начнется новый учебный год.

Возвращения в родные пенаты и педагоги, и студенты ждут с огромным нетерпением. Мало того что в "маневренном фонде" существенно меньше места - на улице Глинки консерватория сейчас занимает 8,6 тысячи квадратных метров, в то время как общая площадь основного здания - более 30 тысяч "квадратов". Значительную часть, правда, составляют основные и вспомогательные помещения театра, но вот этого как раз очень не хватает. Консерватории обещали передать в 2017 году еще пять тысяч квадратных метров в здании на улице Глинки, но процесс пока продолжается.

- Мы оптимизировались до предела, - рассказывает Васильев. - Сейчас наши большие коллективы вынуждены собираться на репетиции в помещениях музыкальной школы при консерватории. После того как дети выполнили свои учебные задачи, я сам вместе с симфоническим оркестром иду репетировать в большой актовый зал этой школы.

Консерватория также арендует несколько помещений для балетных программ - в консерватории есть кафедра балетного мастерства, а недавно открылась новая образовательная программа по современному танцу. Наконец, выпускные экзамены сегодня проходят в конференц-зале, который подходит для классической музыки гораздо хуже, чем зал имени Глинки.

Здание "второй очереди", по словам Васильева, после возвращения тоже останется за консерваторией. Перспективные планы развития вуза учитывают это расширение: в сложный период временного "жилья" открылась кафедра современного танца, запущен пробный курс по концертному менеджменту (больной вопрос для всех учреждений культуры) и обсуждается вопрос академического образования в области джазовой музыки.

- Новые площади нужны нам не сами по себе, а для того, чтобы двигаться дальше, развиваться, расти, - подчеркивает Васильев. - Чтобы консерватория не стала музеем в плохом смысле этого слова, законсервированным учреждением, которое не хочет признаваться в том, что время идет вперед. А все это невозможно без материально-технической базы.