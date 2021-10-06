Петербуржцы попросили изменить систему вызова врачей на дом

Цифровизация городского здравоохранения, которая позволила записываться к специалистам через интернет, сократила очереди в поликлиниках и обеспечила пациентам доступ к своим медкартам, породила для петербуржцев неожиданную проблему: вызвать врача на дом стало крайне сложно.

Технически проблем нет: необходимо позвонить по единому номеру 122 и следовать подсказкам голосового помощника Виктории. Но вот дальше начинаются сложности. "Если вы хотите уточнить статус вашей заявки по вызову врача на дом, нажмите "звездочка - один", - говорит механический голос, - если вы хотите вызвать врача на дом, нажмите "звездочка - два".

- Мало того что комбинацию не так просто найти на смартфоне, так еще надо сообразить, что такое статус заявки, - пожаловалась корреспонденту "РГ" пожилая соседка.

У того, кто с гаджетами в повседневной жизни не расстается, проблемы тоже возникают. Потому что для вызова придется голосом заполнить целую анкету с самыми разными вопросами - от "посещали ли вы другие страны за последние 14 дней" до беспокоящих симптомов и хронических заболеваний. При этом связь может оборваться или робот не распознает ответ. Так было у меня во время вызова врача после получения положительного ПЦР-теста на COVID. "Я вас не понимаю", - три раза сказала мне механическая девушка и отключилась.

- Повторять одно и то же приходится несколько раз, потому что искусственный интеллект не понимает. Номера заявки не дает, - пожаловалась на официальной странице Единой информационной службы в соцсети пользователь Евгения Махалова. - Сделали удобно кому? Точно не пациентам. И с городского номера на 122 позвонить нельзя - только с мобильного. А как пенсионерам, у кого нет мобильного?

Роботу все не объяснишь по поводу своего самочувствия, жалуются пенсионеры

Самых разнообразных жалоб множество: заявка обрабатывается долго, голосовой помощник не может распознать адрес, заявка отклонена по причине недостаточно высокой температуры.

- Роботу все не объяснишь по поводу своего самочувствия, он не понимает, - отмечает петербурженка Марина Осеннова.

Кстати, после слов "вызов принят" СМС-сообщение с подтверждением приходит спустя некоторое время, иногда это несколько часов. Все это время пациент пребывает "в подвешенном состоянии", а для пожилых людей это дополнительный стресс. По старинке, с обращением в регистратуру поликлиники, где ответит живой человек, им гораздо привычнее и легче.

Сотрудники районных учреждений здравоохранения в свою очередь признаются, что у новой системы есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, освободилась штатная единица - человек, который записывал в толстую книгу все вызовы на дом. С другой стороны, они теперь тоже ежедневно выслушивают жалобы пациентов на новую систему. Предложение предоставить горожанам возможность альтернативного вызова врача на дом - по телефонам поликлиник или районного кол-центра уже направлено в адрес вице-губернатора Олега Эргашева.

Кстати

За август - сентябрь операторами Службы 122 было оформлено более 255 тысяч заявок по вызову врача на дом, в среднем по 5,8 тысячи обращений в день.