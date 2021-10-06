Покупатели нашли воду в банках с пивом

В 720 банках пива "Балтика 7" из-за технического сбоя оказалась вода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пивоваренной компании "Балтика".

О случившемся стало известно из видеозаписи, распространенной в соцсетях, где видно, как покупательница открывает банку, но вместо пиво находит там лишь воду.

Производитель рассказал, что 31 августа на одной из линий розлива произошел пятиминутный сбой, во время которого в банки, предназначенные для пива, было залито около трехсот литров питьевой воды.

Сейчас брак изымают из продажи, производитель просит пострадавших покупателей обратиться в компанию. Ну а те, кто вместо пива, выпил воду, в принципе ничего не потеряли, в компании заверили, что она абсолютно безопасна.