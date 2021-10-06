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06.10.2021 17:09
Рубрика: Происшествия

Полицейские нашли подпольную нарколабораторию под Калининградом

Текст: Светлана Песоцкая

Двоих 41-летних мужчин, организовавших лабораторию по производству наркотиков в Гурьевском районе, задержали полицейские.

Фото: РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, для криминального бизнеса была приспособлена хозпостройка в огороде за домом, владелец которого предоставлял комнату своему подельнику.

Полицейские изъяли в доме и хозпостройке более 700 граммов мефедрона, 260 граммов марихуаны, кусты конопли, каннабис и амфетамин. Обнаружено также множество пакетиков с застежкой "зип-лок" для упаковки доз, электронные весы, различные колбы и другие приспособления.

Предполагается, что мужчины изготавливали и хранили "зелье" для сбыта через тайники-закладки на территории области. Они разместили свое нелегальное производство подальше от других жилых домов, чтобы соседи не заметили едкий запах, выделяющийся при изготовлении мефедрона. Сами изготовители в процессе надевали противогазы для спасения от ядовитых паров.

- Несмотря на то, что мужчины скрывали самое главное - местонахождение лаборатории по изготовлению зелья, оперативники вышли на координаты специально оборудованного помещения, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая. - На сегодня один из фигурантов уголовного дела по изготовлению наркотиков в особо крупном размере арестован судом, другой находится под подпиской о невыезде.

Задержали наркодельцов сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Гурьевскому району при силовой поддержке бойцов спецназа "Гром" регионального УНК. Возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном и особо крупном размерах". Наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Борьба с наркотиками РГ-Видео

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