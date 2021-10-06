Россия выпустит тракторы на автопилоте с искусственным интеллектом

Петербургский тракторный завод выпустит машины с автопилотами CognitivePilot, основанными на искусственном интеллекте (ИИ).

По заявлению производителя, новое решение позволит агрохозяйствам достичь принципиально иного уровня качества и эффективности выполнения сельхозработ, когда ИИ управляет основными процессами: движением трактора, сельхозорудиями с функционалом контроля их состояния.

Эта комплектация станет первым случаем в России заводской установки автопилота на основе ИИ на тракторную технику.

Поставку клиентам опытной партии из 10-20 машин со второй версией автопилота предполагается осуществить уже осенью 2022 года. Серийное производство тракторов с этой системой планируется начать в августе 2023 года.

Тракторы будут стоить от 8 до 12 млн рублей - это более чем в два раза выгоднее, чем предложения от западных конкурентов.