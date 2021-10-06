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06.10.2021 16:46

Сергей Бебенин вновь избран спикером Закса Ленобласти

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)
Российская газета - Санкт-Петербург № 228(8579)
Спикером Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва снова избран Сергей Бебенин. Он будет занимать пост председателя регионального парламента уже третий срок подряд.

Своих кандидатов на высокий пост предложили три из четырех представленных в региональном парламенте партий. Не воспользовалась предложенной возможностью только ЛДПР. По итогам голосования Сергей Бебенин получил уверенное большинство.

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Поблагодарив коллег за в очередной раз оказанное доверие, новый председатель заявил о необходимости совместной конструктивной работы, "чтобы все, о чем мы заявляли в своих предвыборных программах, было реализовано". Губернатор региона Александр Дрозденко в свою очередь отметил, что избранный депутатский состав седьмого созыва позволяет рассчитывать на эффективную совместную работу органов исполнительной и законодательной власти.

- Главное для нас - это комфорт и благополучное, удобное проживание жителей на территории, обеспеченное всем тем, что должны обеспечить государство и действующая власть, - подчеркнул Сергей Бебенин.

Выборам руководящих лиц и органов были полностью посвящены первое и второе заседания депутатов нового созыва. Заместителями председателя стали Татьяна Тюрина, которая входит в депутатский корпус с 2016 года, а до этого занимала должность главного врача Ленинградской областной клинической больницы, и Саяд Алиев, который получил мандат доверия от избирателей уже в третий раз подряд.

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