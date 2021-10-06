Сергей Бебенин вновь избран спикером Закса Ленобласти

Своих кандидатов на высокий пост предложили три из четырех представленных в региональном парламенте партий. Не воспользовалась предложенной возможностью только ЛДПР. По итогам голосования Сергей Бебенин получил уверенное большинство.
Поблагодарив коллег за в очередной раз оказанное доверие, новый председатель заявил о необходимости совместной конструктивной работы, "чтобы все, о чем мы заявляли в своих предвыборных программах, было реализовано". Губернатор региона Александр Дрозденко в свою очередь отметил, что избранный депутатский состав седьмого созыва позволяет рассчитывать на эффективную совместную работу органов исполнительной и законодательной власти.
- Главное для нас - это комфорт и благополучное, удобное проживание жителей на территории, обеспеченное всем тем, что должны обеспечить государство и действующая власть, - подчеркнул Сергей Бебенин.
Выборам руководящих лиц и органов были полностью посвящены первое и второе заседания депутатов нового созыва. Заместителями председателя стали Татьяна Тюрина, которая входит в депутатский корпус с 2016 года, а до этого занимала должность главного врача Ленинградской областной клинической больницы, и Саяд Алиев, который получил мандат доверия от избирателей уже в третий раз подряд.