Суд запретил покупателям самим упаковывать хлеб в магазине

Арбитражный суд Вологодской области поставил точку в споре между крупной сетью супермаркетов и региональным управлением Роспотребнадзора о том, можно ли продавать неупакованный хлеб.

Как сообщает объединенная пресс-служба Вологодской области, в марте 2021 года санитарные врачи пришли в супермаркет на улице Возрождения в городе Вологда и обнаружили там вполне современный стенд с хлебом и выпечкой. На полках лежала продукция, имелись щипцы, чтобы взять хлеб, не касаясь пальцами, для самостоятельной упаковки продукции рядом лежали пакеты.

Санитарных врачей увиденная картина не порадовала. Они начали административное расследование и пришли к выводу, что когда посетитель сам кладет хлеб в пакет, может произойти непосредственный контакт с продукцией. То есть, он может потрогать хлеб руками, а потом, например, не купить.

Региональное управление Роспотребнадзора увидело в таком способе продажи хлеба нарушение санитарных правил и потребовало их устранить. Ретейлер не согласился с претензиями и обратился в Арбитражный суд Вологодской области.

В суде рассмотрели аргументы обеих сторон и пришли к выводу, что контакт покупателя с пищевой продукцией в любом случае должен быть исключен, ведь хлеб может потрогать, например, человек с инфекционными заболеваниями, да и просто покупатель с грязными руками, а это уже серьезное нарушение правил гигиены. Соответственно, сама витрина такого типа имеет право на жизнь, но только хлеб в ней должен лежать уже упакованным.