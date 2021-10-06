Суд запретил покупателям самим упаковывать хлеб в магазине

Новости

Собянин рассказал о выделении 500 млн рублей на поддержку бизнеса 18:00
Решение о многомиллионном штрафе Facebook вступило в законную силу 17:45
В Москве появится 4,5 тысячи новых заводов 17:44
Горнолыжные трассы и канатные дороги в КЧР получили космические имена 17:32
В Минстрой поданы заявки на господдержку 650 объектов туриндустрии 17:30
Из горящего частного пансионата в Москве эвакуировано 46 человек 17:05
Умер актер индийского кино Арвинд Триведи 16:59
Старт киноэкипажа фильма "Вызов" с Байконура собрал в интернете более 13 млн просмотров 16:56
Гражданского мужа Марины Раковой могут арестовать 16:54
Затонувшее в Белом море судно найдено на глубине 10 метров 16:50
Двое россиян были на задержанном во Франции судне 16:48
Нарушителей правил перевозки древесины обложат штрафами 16:35
Россиянка вошла в тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы 16:35
ABBA рассказала о том, какие песни войдут в ее новый альбом 16:20
Инфекционист Минздрава предупредил об опасных последствиях COVID-19 у детей 16:05
В Дагестане сотрудники ФСБ и МВД задержали лжеподрывника торговых центров 15:59
Рогозин: Съемочная группа на МКС чувствует себя нормально 15:50
Возбуждено уголовное дело об издевательствах в белгородской колонии 15:45
Опубликована расширенная деловая программа Российской энергетической недели 15:44
Путин: Россия превысит обязательства по поставкам газа через Украину 15:42
Глушаков не сыграет против Словакии и Словении 15:40
Лавров сделал замечание журналистам на пресс-конференции 15:33
Цены на газ в Европе обвалились на 600 долларов от суточных максимумов 15:32
Кабаева резко прокомментировала недопуск сестер Авериных на турнир в Израиль 15:28
В Петербурге ввели QR-коды для посещения спортивных матчей 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
06.10.2021 17:08
Рубрика: Экономика

Суд запретил покупателям самим упаковывать хлеб в магазине

Текст: Вера Черенева
Так выглядит вызвавшая спор витрина. Фото: Объединенная пресс-служба судов Вологодской области Так выглядит вызвавшая спор витрина. Фото: Объединенная пресс-служба судов Вологодской области
Так выглядит вызвавшая спор витрина. Фото: Объединенная пресс-служба судов Вологодской области

Арбитражный суд Вологодской области поставил точку в споре между крупной сетью супермаркетов и региональным управлением Роспотребнадзора о том, можно ли продавать неупакованный хлеб.

Фото: iStock
Россияне стали больше тратить на фастфуд

Как сообщает объединенная пресс-служба Вологодской области, в марте 2021 года санитарные врачи пришли в супермаркет на улице Возрождения в городе Вологда и обнаружили там вполне современный стенд с хлебом и выпечкой. На полках лежала продукция, имелись щипцы, чтобы взять хлеб, не касаясь пальцами, для самостоятельной упаковки продукции рядом лежали пакеты.

Санитарных врачей увиденная картина не порадовала. Они начали административное расследование и пришли к выводу, что когда посетитель сам кладет хлеб в пакет, может произойти непосредственный контакт с продукцией. То есть, он может потрогать хлеб руками, а потом, например, не купить.

Региональное управление Роспотребнадзора увидело в таком способе продажи хлеба нарушение санитарных правил и потребовало их устранить. Ретейлер не согласился с претензиями и обратился в Арбитражный суд Вологодской области.

В суде рассмотрели аргументы обеих сторон и пришли к выводу, что контакт покупателя с пищевой продукцией в любом случае должен быть исключен, ведь хлеб может потрогать, например, человек с инфекционными заболеваниями, да и просто покупатель с грязными руками, а это уже серьезное нарушение правил гигиены. Соответственно, сама витрина такого типа имеет право на жизнь, но только хлеб в ней должен лежать уже упакованным.

В регионах Экономика Товары и цены Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин назвал Россию надежным поставщиком газа
В ПФР разъяснили порядок назначения пенсии в 2021 году
Цены на газ в Европе обвалились на 600 долларов от суточных максимумов
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить