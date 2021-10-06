В Коми появился еще один природный заказник федерального значения

В Коми появился еще один, четвертый природный заказник федерального значения - "Параськины озера".

Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как считают в республике, это решение поможет сохранить ландшафтное и биологическое разнообразие территорий, на которых расположены озера, а также развивать экотуризм в рамках нацпроекта "Экология".

Площадь заказника - более 17 тысяч гектаров. Комплекс "Параськины озера" состоит из трех карстовых озер в окрестностях Ухты. Их глубина - от 11 до 30 метров. У озер удивительная структура воды. И, как результат, многие растения, животные и птицы здесь занесены в Красную книгу республики.

Природный памятник носит имя реальной женщины - Парасковьи. Она вместе с мужем Федором пришла сюда из Нившеры. Поселились в лесу, работали в заготконторе. А потом началась Великая Отечественная война. Федор ушел на фронт и пропал без вести. А Парасковья так и осталась жить в глухой тайге. Всегда давала приют заблудившимся охотникам и рыбакам, присматривала за территорией.

"Параськины озера" популярны среди жителей Ухтинского района. И здесь уже открыли экологический маршрут. В скором времени обустроят три тропы протяженностью по два километра.

Продолжается и работа по определению границ особо охраняемых природных территорий регионального значения. Сведения о них должны внести в Единый госреестр недвижимости. Эта работа тоже ведется в рамках нацпроекта "Экология". Правительство уже приняло постановление об утверждении десяти природных охраняемых территорий в Ухтинском районе. Как отметила заместитель директора Центра по особо охраняемым природным территориям Татьяна Плато, ранее они не имели четко обозначенных границ. Это давало возможность нарушителям уходить от ответственности. Теперь же внесение в госреестр недвижимости позволит защитить природные территории от ведения незаконной хозяйственной деятельности, сохранить их целостность, растительный и животный мир.

И есть уже пример. Памятник природы республиканского значения "Река Сюзью" реорганизован в государственный природный заказник республиканского значения, в состав которого вошел и природный заказник "Чутьинский".

На сегодня региональная сеть особо охраняемых природных территорий в Ухтинском районе состоит из десяти объектов: семь заказников комплексного, болотного и ботанического профиля и три памятника природы. Работа по внесению в госреестр всех региональных заповедных территорий должна завершиться к концу 2023 года.