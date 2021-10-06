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06.10.2021 12:50
Рубрика: Общество

В нацпарке "Кенозерский" установили вышку для наблюдения за белухами

Текст: Светлана Цыганкова (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 229(8580)
На берегу Белого моря в районе мыса Глубокий в Национальном парке "Кенозерский" появилась специальная вышка для наблюдения за китами-белухами.
С вышки открывается вид на акваторию, где обитают белые киты. Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области С вышки открывается вид на акваторию, где обитают белые киты. Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
С вышки открывается вид на акваторию, где обитают белые киты. Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

Она стала частью экотропы "Птицы, рыбы и киты", оборудованной в рамках национального проекта "Экология". Маршрут начинается в селе Пурнема и вначале проходит по сосновому урочищу Кендище.

Фото: iStock
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- Продвигаясь по тропе, гость знакомится с характеристиками одного из самых маленьких российских морей, узнает, как определяется соленость воды, заглядывает в историю представлений наших предков о Белом море, изучая старинные карты, - рассказывают в нацпарке. - "Дышючее" море, - говорили поморы о Белом море. "Дыханию" моря посвящены отдельные стенды, здесь популярно рассказано о механизмах морских вдохов (приливов) и выдохов (отливов). А далее пойдет рассказ о том, что литораль - прибрежная полоса, регулярно осушаемая во время отлива, - особая территория, где сосредоточено огромное количество интереснейших биологических объектов, которые приспособились к непостоянству среды.

Финальная точка шестикилометровой тропы - новая наблюдательная вышка с панорамным обзором. С нее хорошо видна акватория, в которой обитают белухи и их детеныши, ведь именно здесь находится "родильный дом" белого кита.

Заместитель директора Национального парка "Кенозерский" по сохранению биоразнообразия Надежда Черенкова говорит, что несколько лет белух здесь не было из-за последствий аварийного разлива нефтепродуктов в южной части Онежского залива Белого моря (в 2002 году в акваторию попало 54 тонны нефтепродуктов). Но в последнее время белухи возвращаются, продолжают рожать потомство и социализировать его - это говорит о том, что акватория очищается.

Кстати

Вышку изготовили в городе Сокол Вологодской области. Специалисты местного деревообрабатывающего предприятия изучили возможные варианты и выбрали оптимальный: шестиугольник с основанием шесть метров, высотой - 11,7 метра. Наверху - смотровые окна для наблюдения. Доставить готовое сооружение в парк оказалось не слишком простым делом, в том числе из-за особенностей климата. Некоторые детали удалось транспортировать только во время отлива на специальной технике.

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