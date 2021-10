В Новой Голландии открывается второй фестиваль дебютов

Сегодня, 6 октября, в Санкт-Петербурге открывается II Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии. Президент фестиваля - Александр Роднянский, программный директор - Алексей Артамонов.

Откроет фестиваль российская премьера документального фильма "Будущее" итальянских режиссеров Пьетро Марчелло, Франческо Мунци и Аличе Рорвахер. Режиссеры картины еще недавно сами были перспективными дебютантами, а сейчас они - звезды европейской режиссуры. Их документальный фильм "Будущее" - это диалог с новым поколением итальянцев, коллективный портрет итальянского поколения Z. Для съемок фильма в феврале 2020 года Пьетро Марчелло, Франческо Мунци и Аличе Рорвахер отправились в путешествие по стране, пытаясь ответить на вопрос, легко ли быть молодым в современном мире. Пандемия на время прервала работу над фильмом, а потом стала его частью. Фильмом закрытия киносмотра станет "Сувенир. Часть 2" Джоанны Хогг. Это продолжение истории Джули, студентки режиссерского отделения в Британии 1980-х, которую Джоанна Хогг начала два года назад. Первый фильм, получивший в 2019 году главный приз международного конкурса "Sundance", был показан как превью фестиваля в Новой Голландии в 2019 году. Обращает на себя внимание, что мать Джулии в фильме играет Тильда Суинтон, а саму героиню - дочь Тильды, Онор Суинтон-Бирн. И по сюжету картины героиня, получившая тяжелый жизненный опыт, решает выразить его в творчестве и снимает свой дебютный фильм.

В этом году программа фестиваля состоит из семи частей. В конкурсах полного и короткого метра победителей выберет международное жюри, а еще пять блоков показывают вне конкурса: документальное кино ("Как жить вместе"), фильмы российских режиссеров ("Сделано в России"), slow-burner-хорроры ("Фильмы из зловещей долины"), выбор жюри и специальная программа "В центре внимания", состоящая из премьер и фестивальных хитов.

В конкурсе и специальных программах пройдут российские и петербургские премьеры лауреатов и участников кинофестивалей в Каннах, Венеции, Берлинале, Sundance и других больших смотров: "Кровопийцы" (режиссер Юлиан Радльмайер; программа Encounters Берлинале-2021 и специальный приз жюри на ММКФ-2021), "Мэрия" (режиссер Фредерик Уайзман; Fair Play Cinema Award - Special Mention на Venice Film Festival 2020), "Криптополис" (режиссер Дэш Шоу; Special Mention of the Generation 14 plus International Jury на Берлинале-2021, NEXT Innovator Award на Sundance-2021), "Девушка и паук" (режиссеры Рамон Цюрхер, Сильван Цюрхер; Best Director Encounters Award и FIPRESCI Prize на Берлинале-2021), "Что мы видим, когда смотрим на небо?" (режиссер Александр Коберидзе; FIPRESCI Prize на Берлинале-2021) и других, а также наиболее заметных фильмов начинающих российских режиссеров из программ Венецианского кинофестиваля ("Мама, я дома" Владимира Битокова, "Обходные пути" Екатерины Селенкиной) и важнейших европейских фестивалей экспериментального и документального кино Sheffield Doc/Fest ("Лето", режиссер Вадим Костров) и Fid Marseille ("Ильязд", режиссер Станислав Дорошенков).

Также на фестивале будет работать проект Kinolaboratoria. В нем примут участие 8 проектов на стадии разработки, которые были отобраны в рамках открытого конкурса. С 7 по 10 октября их режиссеры и продюсеры пройдут индивидуальные менторские курсы с международными экспертами по основным направлениям: сценарное мастерство, продюсирование и финансирование, фестивальная дистрибуция. Участники проекта будущие фильмы "Антисексус", режиссер Дина Караман, "Голубой огонек" - Максим Печерский, "Два" - Александра Карелина,"Колка" - Соня Петренко, "Marron, pas Blanc" - Егор Шевченко, Ринат Бек, "Невидимки" - Софья Липатова, "Скарабей" - Даур Ладария, "Фитоконтроль" - Алексей Михайлов.

Три лучших проекта получат награды: два - денежные призы по 500 000 рублей на дальнейшее развитие, а команда третьего проекта - грант Hennessy Перспективы в размере 3 000 000 рублей для полной реализации короткометражного фильма, а также серию консультаций при подаче законченной работы на крупные международные кинофестивали.

Расписание показов II Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии - можно смотреть на сайте.

А кто в жюри

В состав жюри основного конкурса Второго Международного кинофестиваля дебютов в этом году вошли кинокритик, член отборочной комиссии Берлинале, фестивалей goEast и DOK Leipzig Барбара Вурм; режиссер и сценарист, участник программ Каннского и Венецианского кинофестивалей, лауреат премии Asia Pacific Screen Awards (азиатский "Оскар") Адильхан Ержанов; искусствовед и кинокритик, заместитель главного редактора журнала "Искусство кино" Зара Абдуллаева.

Фильмы конкурса короткого метра будут оценивать кинокритик, шеф-редактор раздела "Кино" на Colta.ru, старший редактор "КиноПоиска" Василий Корецкий; видеохудожница и режиссер, участница многочисленных международных выставок и кинофестивалей Майя Швейцер; экспериментальный режиссер, художница и гуманитарная исследовательница Маша Годованная. Ретроспективы работ этих режиссеров пройдут в рамках фестиваля.

Российские фильмы на конкурсе оценит национальное жюри, в составе которого исследователь кино, куратор Московского международного фестиваля экспериментального кино (MIEFF) Дмитрий Фролов, сценарист и режиссер Мария Игнатенко, продюсер и генеральный директор кинокомпании "Друг Друга" Сергей Корнихин.