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06.10.2021 11:41
Рубрика: Общество

В Петербурге спасли девочку с гигантской крапивницей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета спасли от гигантской крапивницы пятилетнюю девочку. Юная пациентка приехала на лечение из Японии, сообщают в учреждении.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Вообще-то девочка родилась в Хабаровске, но сейчас живет с родителями в японском городе Кобе. Летом прошлого года родители заметили, что у девочки началась крапивница.

Мама с папой решили, что это аллергия на клубнику, и перестали давать дочке ягоды. Но красные пятна становились все больше, крапивница распространилась по всему телу.

Естественно, родители обратились к врачам, прошли целый комплекс исследований, сдали все возможные аллергопробы. Результата не было. А девочке становилось все хуже, она почти не спала, все время плакала от боли и зуда.

Врачи не могли понять в чем дело, проверяли девочку на генетические и аутоимунные заболевания и даже на онкологию. Все безрезультатно, у стал девочки периодически развиваться отец Квинке.

В какой-то момент семья в рамках телемедицинской консультации связалась с врачами из Екатеринбурга, те посоветовали обратиться в СПбГПМУ. Петербургские врачи сразу предложили применять один из современных селективных иммунодепрессантов. Но оказалось, что в Японии этот препарат разрешен для применения только с 12 лет. Девочке становилось все хуже. Родители приняли решение вести ее в Петербург.

Фото: iStock
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Петербургские педиатры сделали девочке курс инъекций, и крапивница начала уменьшаться. Зуд прошел, девочка начала нормально спать. Сейчас она вернулась в Японию. Ей предстоит продолжать лечение.

Учитывая позитивный результат, японские врачи согласились лечить девочку по схеме, разработанной их петербургскими коллегами.

К слову, причина, из-за которой у юной пациентки развилась обширная крапивница, так и осталась неразгаданной.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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