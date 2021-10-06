В Петербурге спасли девочку с гигантской крапивницей

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета спасли от гигантской крапивницы пятилетнюю девочку. Юная пациентка приехала на лечение из Японии, сообщают в учреждении.

Вообще-то девочка родилась в Хабаровске, но сейчас живет с родителями в японском городе Кобе. Летом прошлого года родители заметили, что у девочки началась крапивница.

Мама с папой решили, что это аллергия на клубнику, и перестали давать дочке ягоды. Но красные пятна становились все больше, крапивница распространилась по всему телу.

Естественно, родители обратились к врачам, прошли целый комплекс исследований, сдали все возможные аллергопробы. Результата не было. А девочке становилось все хуже, она почти не спала, все время плакала от боли и зуда.

Врачи не могли понять в чем дело, проверяли девочку на генетические и аутоимунные заболевания и даже на онкологию. Все безрезультатно, у стал девочки периодически развиваться отец Квинке.

В какой-то момент семья в рамках телемедицинской консультации связалась с врачами из Екатеринбурга, те посоветовали обратиться в СПбГПМУ. Петербургские врачи сразу предложили применять один из современных селективных иммунодепрессантов. Но оказалось, что в Японии этот препарат разрешен для применения только с 12 лет. Девочке становилось все хуже. Родители приняли решение вести ее в Петербург.

Петербургские педиатры сделали девочке курс инъекций, и крапивница начала уменьшаться. Зуд прошел, девочка начала нормально спать. Сейчас она вернулась в Японию. Ей предстоит продолжать лечение.

Учитывая позитивный результат, японские врачи согласились лечить девочку по схеме, разработанной их петербургскими коллегами.

К слову, причина, из-за которой у юной пациентки развилась обширная крапивница, так и осталась неразгаданной.