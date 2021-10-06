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Текст:   Вера Черенева  (Санкт-Петербург)
21:20 06.10.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8581)

В Санкт-Петербурге резко подорожала аренда квартир

Снять двухкомнатную квартиру в Петербурге теперь предлагают за 40 тысяч рублей. При этом еще год назад такое жилье сдавалось на десятку дешевле, а особо удачливые могли заселиться за 25 тысяч. Рост цен за аренду жилья стал ответом на подорожание квартир при продаже, кроме того, свою роль сыграл и отказ от скидок, вызванных год назад пандемией.

В среднем однушки прибавили в цене 19,5 процента, теперь снять такую квартиру можно за 23,9 тысячи рублей, а цена на трешки преодолела психологическую отметку в 70 тысяч рублей (рост - 27 процентов). Год назад все было по-другому: цены на съемную недвижимость падали, причем многие семьи переезжали из арендованного жилья в свое, оформляя ипотеку по льготной программе. Сейчас число ипотечных сделок сокращается.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По данным ЦИАН, если в июле на первичном рынке Петербурга была заключена 7091 ипотечная сделка, то в августе - 4351. Причина снижения одна - изменение программы льготной ипотеки. В Северной столице средний размер первоначального взноса составляет 4,19 миллиона. Причем само жилье значительно выросло в цене как на первичном рынке, так и на вторичке.

Например, по данным агентства недвижимости "Дарко", сейчас готовое жилье в Петербурге продается из расчета 180 тысяч рублей за квадратный метр. Даже в Кировском районе, не отличавшемся никогда высокими ценами, "квадрат" достиг уровня 144 тысяч рублей. А на Петроградской стороне квадратный метр стоит уже 263 тысячи рублей.

- Год-полтора назад можно было взять в ипотеку двухкомнатную квартиру, предоставив в качестве первоначального взноса материнский капитал и, например, полмиллиона рублей накоплений. Тогда семья могла рассчитывать на ежемесячный платеж на уровне 28-33 тысяч рублей, получалось примерно так же, как если бы люди снимали жилье. Сейчас, чтобы получался платеж даже на уровне 40 тысяч рублей, нужно дополнительно к материнскому капиталу найти первоначальный взнос в 1-1,5 миллиона рублей. Такой суммы у многих семей просто нет, и люди вынуждены снимать жилье, - говорит риелтор Галина Сабитова.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Сергей Аверкин

Вторая причина, отмечает эксперт, отказ от "коронавирусных скидок". Полтора года назад, когда вся страна ушла на самоизоляцию и многие потеряли работу, в Петербурге резко упали цены на съемное жилье. Владельцы недвижимости либо вводили для квартирантов каникулы, либо снижали цены на аренду. Тогда в Петербурге вполне можно было снять полноценную однокомнатную квартиру за 10-12 тысяч рублей. Но сейчас все льготные периоды закончились, и владельцы квартир стремятся покрыть убытки. Тем более что на рынке недвижимости традиционный ажиотаж устроили студенты, которым не досталось мест в общежитиях.

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