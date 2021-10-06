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06.10.2021 11:19

Астраханский губернатор выступил на слушаниях проекта бюджета в СФ

Текст: Наталья Коротченко
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин затронул важные для региона вопросы в ходе обсуждения параметров федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Слушания состоялись в Совете Федерации под председательством главы верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. С основным докладом выступил министр финансов России Антон Силуанов.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
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Губернатор Игорь Бабушкин в своем выступлении отметил необходимость дальнейшего совершенствования механизма выравнивания бюджетной обеспеченности с учетом прекращения действия института консолидированных групп налогоплательщиков с 1 января 2023 года. Глава региона также затронул темы предоставления бюджетных кредитов на модернизацию инфраструктуры Астраханской области и реализации новых инвестиционных проектов.

Накануне на встрече губернатора с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Яцкиным обсуждались приоритеты социально-экономического развития Астраханской области и ее экологического благополучия. В частности, сенаторами поддержан вопрос реконструкции очистных сооружений в регионе и ликвидации несанкционированных свалок в рамках нацпроекта "Экология".

В настоящее время минэкономразвития РФ совместно с астраханским облправительством разрабатывает программу развития региона на 2022 - 2026 годы. На реализацию ее мероприятий Астраханская область будет получать по одному миллиарду рублей ежегодно. Как сообщает пресс-служба губернатора, средства будут направлены на решение первоочередных проблем: строительство очистных сооружений и водопроводной сети, реконструкцию исторического центра города и улично-дорожной сети.

- Реализация программы обеспечит экономический рост Астраханской области. Это поможет региону закрепить статус приоритетной геостратегической территории и стать крупным центром на Каспии, - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

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