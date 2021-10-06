Дайвер рассказал, как установить рекорд на высоте 2545 метров

В августе команда дайверов Краснодарского края и Белоруссии установила новый мировой рекорд по высокогорному ночному погружению в Большое Имеретинское озеро - озеро Безмолвия, расположенное на высоте 2 545 метров в Карачаево-Черкесии. Зачем нужен риск, связанный с неподходящими для человека условиями? Об этом мы расспросили руководителя экспедиции Юрия Кашина.

Целью экспедиции выбрали самое крупное озеро Кавказского биосферного заповедника - Большое Имеретинское или озеро Безмолвия. Его площадь более 190 тысяч квадратных метров с каменным сердцем-островом, а глубина - 18,2 метра. Фото: Из личного архива Юрия Кашина

Юрий, почему вы выбираете именно высокогорные озера - бедные фауной, скованные льдом почти десять месяцев в году?

Юрий Кашин: Наверное, это отголоски детской мечты. Когда мои ровесники смотрели мультфильмы, я не пропускал ни одной передачи об экспедициях команды Жака-Ива Кусто. Рос я в Кировской области и уже в классе четвертом переплыл реку Вятку, причем поднимался на километр выше, чтобы выйти на нужный участок противоположного берега. Оказавшись в Краснодарском крае, рядом с Черным морем, вспомнил о своем давнем желании. Первое погружение на шестиметровую глубину совершил в 2011 году с инструктором дайвинг-центра в поселке Криница. И увлекся этим. В следующий свой отпуск начал вникать во все нюансы дайвинга, жена разделила мое увлечение, и мы вместе доучились до квалификации "дайвмастера". Набравшись опыта, я решил участвовать в экспедициях. Но на море уже давно все развито, к тому же сервис на берегу не дешевый, для ныряния необходимо иметь свое судно и команду. Вот тут и созрела мысль обучиться технике высокогорного погружения.

Что это такое?

Юрий Кашин: Только представьте: на Главном Кавказском хребте расположено 1 600 озер, и все они окутаны множеством легенд, глубины хранят артефакты времен Великой Отечественной войны, которые попали туда в ходе боев либо снесены снежными лавинами. Все, что лежит на дне, прекрасно сохранилось благодаря илу и отсутствию кислорода. И практически все это не исследовано!

Главной целью нашей экспедиции стало создание 3D-модели рельефа дна озера Безмолвия, чтобы любой пользователь смог увидеть на компьютере его очертания глазами нашей команды. До нас так подробно обследовали только Церик-Кель или карстовое Голубое озеро (на высоте 809 метров) в Кабардино-Балкарии. Но там использовали совершенно другие подводные аппараты, более сложные, громоздкие, в нашем случае такую технику не вытянешь в горы.

Долго готовились к подобной экспедиции?

Юрий Кашин: По сути, планирование началось за два месяца до похода: подбирали команду, выбирали объект исследования. В состав вошли моя жена Елена Кашина, друг Константин Изотов из Гомельского дайв-центра, аквалангист Сергей Литвинов, путешественники Екатерина Малахова и Владимир Сахаров. Мы остановились на самом крупном озере Кавказского биосферного заповедника - Большом Имеретинском. Его площадь более 190 тысяч квадратных метров с каменным сердцем-островом, а глубина - 18,2 метра (как потом выяснилось). Работы предстояло много - замеры глубины и рельефа, фиксирование температурного режима, составление экологической оценки. Дайверское снаряжение нелегкое - один баллон с воздухом весит 29 килограммов, сюда прибавьте баллончики с различным составом газовых смесей, необходимых для дыхания на определенной глубине, свинцовые грузы. Вся кладь составила порядка 400 килограммов (не считая рюкзаков), и тащить ее вручную невозможно. Выручил заповедник - госинспекторы предоставили нам семь лошадей...

В разговоре о рекордах без упоминания о трудностях не обойтись. Что было наиболее сложным?

Юрий Кашин: Немного мешали туристы. Имеретинские озера входят в официальный турмаршрут заповедника. Сейчас он стал очень популярным: если ранее его посещало около 40 человек за сезон, сегодня на тропах можно увидеть до 200 туристов в день. По правилам, стоянки разрешены только в отведенных местах, ставить палатки на берегу, жечь костры, рвать цветы категорически нельзя. А мы же стояли на озере. И каждый проходящий путешественник считал своим долгом спросить: "А вы знаете, что стоянка на берегу запрещена?"

В первую же ночь налетел ветер с дождем такой силы, что палатка, словно парус, потащила за собой 30-килограммовые камни, к которым была привязана. К утру все стихло и засияло солнце. И так все пять дней подряд. Мы не успевали толком отдохнуть. В последнюю нашу ночь уже привычный для нас "ветер-трясун" настолько расшатал полог, что швы потекли и в итоге всем пришлось втиснуться в двухместную палатку.

Юрий Кашин: "При высокогорном погружении обязательна акклиматизация". Фото: Из личного архива Юрия Кашина

С погодой в общем не повезло...

Юрий Кашин: Просто у природы есть свой дух. Если заглянут гости попить чаю, как приходят обычные туристы, то она отнесется радушно, но когда гость полезет в шкафы, то его выгонят, как природа выгоняла нас. Я уже привык к обрушивающимся на нас стихийным проблемам. К примеру, в ноябре прошлого года мы ставили рекорд по подледному погружению на озере Шобайдак в Карачаево-Черкесии, высота места - 2 930 метров. Приходим, еле выпилили прорубь, так как слой льда достигал уже больше полуметра. И вот вроде бы все готово, и тут - небольшой минус резко перерос в 15-градусный мороз. Костюмы при погружении становились колом, акваланги выходили из строя, перемерзали приборы, даже рассчитанные на подобные условия. С задачей все справились, но покидали мы озеро в непроглядной пурге...

Такие экспедиции - недешевое мероприятие. Откуда берете силы и средства?

Юрий Кашин: Рекорды ставятся не для того, чтобы почивать на лаврах, они помогают в продвижении, стать любителю профессионалом. В экспедициях содействуют специализированные фирмы - скажем, снаряжением. Такая система рекламы. Помогает заповедник - для него это тоже популяризация, чтобы туристы знали о достопримечательностях и хотели их посетить. Кстати, в тесном сотрудничестве с заповедником в будущем году мы планируем исследовать сразу несколько озер: Кардывач, Поднебесное, Зеркальное и Буша. И уже обязательно привлечем режиссерскую команду для создания профессионального документального фильма о живописных уголках природы Кавказа.

Советы от Юрия Кашина

Первое правило дайвера - не задерживай дыхание при всплытии. Если подниматься на поверхность и при этом задержать дыхание, то под воздействием изменяющегося давления воздух в легких начнет расширяться. Это может привести к травме, вплоть до того, что легкие просто лопнут.

Важно тщательно подходить к выбору экипировки. На глубине нельзя допускать обморожения по одной простой причине - углекислый газ в виде азота выходит и кровеносная система должна работать хорошо. Есть сухие гидрокостюмы, но я использую мокрые для подводной охоты - они плотнее прилипают к телу, в них теплее (9-миллиметровые костюмы позволяют спокойно плавать среди льдов). Ты сырой, но температура внутри держится 36,6 за счет неопрена: его пористая структура создает эффект воздушной прослойки и работает как термос, не пропускает холод.

Питание аквалангиста калорийное - овсяная каша, сливочное масло, сгущенка. Порции скрупулезно подсчитываются во избежание лишнего груза. Вообще в дайвинге действует правило перекуса: если полез в воду голодный, то могут начаться рвотные спазмы, при переедании тяжело дышать (снаряжение-то громоздкое), учащается дыхание и воздух в баллонах тратится быстрее.

Что необходимо для погружений в условиях высоты

Сначала необходимо пройти базовые курсы (погружение до 18 метров), а затем получить специальный сертификат "высокогорный дайвер". При погружениях всегда проводится математический расчет. Например, в море, чтобы не попасть в декомпрессионный предел, не заболеть кессонной болезнью, нужно соблюдать определенные скорости и длительность нахождения под водой. В горах же совсем другие расчеты, так как на поверхности воздух разряжен, а внизу давление уже как на море - дышать можно полной грудью. Но при резком всплытии неопытный человек сразу теряет сознание. Кроме того, обязательна акклиматизация: при подъеме в горы начинает выходить азот, ранее накопленный организмом, поэтому мы ныряли только на следующие сутки.

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