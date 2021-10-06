Эксперты раскрыли тайны "бархатного сезона" для рыбалки на Волге

Октябрь - бархатный сезон для рыбной ловли в Астрахани. Погода еще до конца месяца будет теплой и солнечной, но вода уже остывает, и подводные обитатели активно снуют туда-сюда, нагуливая жирок к зиме. Реки становятся прозрачнее, заметить сбивающихся в стаи водоплавающих можно, просто взглянув на водную гладь. В протоках и ериках собирается такое разнообразие рыбы, что удовлетворит аппетит самого взыскательного рыболова. Самое время расчехлять спиннинг и хвастаться богатым уловом.

Какая рыба клюет?

В глубинах астраханских рек и водоемов водится около 50 видов различных видов рыбы. В октябре подходящее время, чтоб поймать сома, леща, карася, сазана и других популярных подводных обитателей.

- Осенью особенно активны хищники: окунь, щука, судак, жерех, - рассказал руководитель паблика "Большая рыбалка в Астрахани" Антон Фокин, который в эти дни и сам пропадает на реке. - Рыба идет с моря, и, чтобы попасть в Волгу-матушку, ей нужно преодолеть множество ериков. Вот по этим ерикам она и идет косяками. Клюет буквально на все.

Если ловите на спиннинг, подойдут любые силиконовые приманки или окрашенные в яркие цвета мандулы из нетонущего полиуретана или этиленвинилацетата. Если на "резинки" (донные удочки с резиновым амортизатором), на поводок можно прикрепить, к примеру, поролоновую рыбку.

Жерлицей или поставушкой (снастью из лески, наматываемой на рогульку) нужно ловить исключительно на живца: любого малька, который будет "играть" под водой и привлекать хищника. Не стоит забывать и о недорогом и старинном методе - козьей бороде. На крючок наматывают... бороду козы. Хищника привлекает ее запах. На такую приманку охотно ведется судак. Но даже если ты заряжен оснасткой от и до, без опыта и знаний легко остаться без улова.

- Как-то пригласили меня на рыбалку на одну из наших астраханских баз, - продолжает Антон. - Приехали на место, забросили снасти, пара минут - у егеря поклевка. Еще пять минут - опять клюет, а у меня - ничего! Пока он мне не пояснил, каким образом нужно играть приманкой, поклевки так и не было, хоть арсенал у меня немаленький.

Рыбалка с комфортом

В Астраханской области вы не встретите ни одной туристической базы без прицела на рыболова. Даже семейные гостевые дома предложат в аренду лодку и удочку, предоставят мангал или коптильню, чтобы приготовить улов, и выложат на сайте фото с главными трофеями. Улов рыбаки могут коптить, солить или хранить в морозильных камерах на базе. А затем увозят с собой.А равнодушных к рыбалке отдыхающих предупредят, что до конца ноября номера будут заняты любителями ловли.

- В основном люди приезжают к нам подготовленные: на своих машинах со снастями и даже лодками, - рассказал директор базы на острове Сводный Володарского района Виктор Данилов. - Находят нас быстро, координаты указаны в соцсетях, если нужно, объясняем по телефону, проблем не бывает. У нас бесплатная автостоянка, но, если гости прибывают на самолете или поезде, организуем трансфер.

Отдыхают рыбаки в Астрахани, как правило, около недели.

- Приезжают с Дона и с Поволжья: из Волгограда, Самары, - говорит Виктор Данилов. - Сибиряки очень любят наши места. Однажды был профессор из Архангельска, сказал, что в Астрахани разнообразнее и объемнее клев. А гости из Тюмени за неделю поймали 60 кило рыбы!

Сколько ловить?

В Астраханской области разрешается к вылову 10 килограммов рыбы в сутки на человека. Этого предостаточно. Мелкую рыбешку надо освобождать. И не только из правил этикета. За мешок "мелочи" можно остаться без штанов: например, за каждую голову судака-недоросля рыболовный инспектор выпишет штраф 3305 рублей. И строжайше запрещено ловить рыбу сетями всех видов.

Из первых уст

Дедовское место

29-летний москвич Артем Шмелев, автор телеграмм-канала "Рыбалка - больше чем хобби": "На речку меня еще в детстве дед возил, а с 15 лет я уже сам рыбачил. Ловили в Подмосковье, в Карелии, а в прошлом октябре я впервые с друзьями приехал в Астраханскую область. Оказалось, что здесь потрясающая природа и, самое главное, отличный клев. Теперь снова - только туда!

Ездили вшестером на трех машинах, место на берегу Ахтубы нам показали знакомые. Жили в палатках, рыбачили по ерикам в местах, о которых, думаю, мало кто знает. Там я впервые увидел, как щука плещется буквально в лужах. Наловили достаточно щуки, окуня, буффало (рыба семейства чукучановые), жереха.

Ловили спиннингами на воблеры и блесну. Тут лайфхаков особо нет: важно подобрать правильно приманку. Например, если погода солнечная, воблер выбирается цвета более темного, чаще всего рыба атакует вверх и приманка ей видится на фоне светлого неба, если погода пасмурная или вода мутная, выбираем воблер более светлый, яркий. Также важно учитывать пищевой рацион рыбы, прозрачность воды, глубину. При ловле на спиннинг нужно располагаться на берегу так, чтобы солнце оказалось за спиной. В таком случае рыбе труднее разглядеть рыбака".

Старинный рецепт: Уха из полена от Антона Фокина

- Разжигаю костер, ставлю кастрюлю с водой. 5 - 7 небольших свежевыловленных рыбин, без голов и хвостов, лаврушка (3 - 5 листов), черный перец горошком (15 штук). Вода закипит - посолить, снять пенку с бульона и положить картошку (5 - 7 штук), лук целой головкой и свежий помидор (3 штуки). В конце варки - петрушка и укроп. А за пять минут до того как снять уху с костра, в кастрюлю окунуть полено!

Сколько стоит

Проживание на базе отдыха: от 2,5 тыс. рублей за человека

Трансфер из аэропорта: от 4 тыс. рублей с человека

Питание: от 300 рублей в сутки

Аренда снастей: от 1 тыс. рублей.

Аренда морозильной камеры: 100 рублей в сутки.

Аренда "Казанки" без мотора - 500 рублей в день (без учета ГСМ - 65 руб./л).

Аренда катера (с услугами егеря) - от 2,5 тыс. рублей в день (без учета ГСМ - 65 руб./л).

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