Где в России делают лучший овечий сыр

Переехавшая в Крым из Екатеринбурга семья Ваньжи создала единственную на полуострове гастрономическую ферму молочного овцеводства. За три года удалось не только наладить производство, но и выйти с ее продукцией за пределы полуострова: овечий сыр из Крыма стали заказывать в Москве, Петербурге, Самаре и других городах.

В Крым супруги Денис и Елена Ваньжа перебрались из Екатеринбурга в 2018 году. До крымской эпопеи у Дениса был торговый бизнес, и о собственной ферме никто в семье и не думал.

- Я действительно понятия не имел о сельском хозяйстве, но как человек, имеющий представление о том, как устроен бизнес, был готов к новому делу, - говорит Денис Ваньжа.

В Крыму предприниматель купил 50 гектаров земли у подножия гор в Белогорском районе и сразу решил, что займется самым традиционным для полуострова видом животноводства - разведением овец. Но выбрал не привычное мясное, а молочное направление. Маточное поголовье - 100 овец французской молочной породы Лакон - заказывали в Австрии. Но одно дело купить животных и совсем другое - научиться делать овечий сыр. Ведь специалистов в этом узком сегменте сыроварения нет не только в Крыму, но и в России.

Овечье молоко вдвое жирнее коровьего, калорийность также почти в два раза выше, а плотность на порядок меньше. При этом остаточная доля сухих веществ в овечьем молоке также в два раза выше, чем у коровы. На первых порах мастеров сыроварения Денис пригласил из Москвы, а потом пришлось уже самому набираться опыта, идти собственным путем. Сегодня на семейной ферме "Феодоро" уже около 300 животных пород Лакон и Мериноланд. Вторая - немецкая порода мясная - и обладает тонкорунной шерстью. Товарного веса 20 килограммов овцы Мериноланд достигают уже в четыре месяца. Для сравнения, отечественной Цигайской породе для этого надо минимум полтора года. Небольшими партиями приплод даже стали продавать в Краснодарский край. Взрослое породистое животное стоит 50 тысяч рублей. А вот реализовывать шерсть в Крыму невыгодно. На весь юг России работает всего одна шерстопрядильная фабрика, и везти туда руно с полуострова себе в ущерб. Но главная цель, ради которой животных везли из Европы, ожидания оправдала. Сейчас каждая овца дает от трех и более литров молока в сутки, так что ежедневно здесь производят около тонны напитка.

- Чтобы сделать килограмм сыра, нужно 10 литров молока, - рассказала хозяйка фермы Елена. - Сегодня мы делаем восемь разновидностей твердых сыров и несколько мягких.

Мягкий сыр из овечьего молока поистине ни с чем не сравнимый продукт - недаром знаменитый сыр Рокфор с голубой плесенью делают именно из овечьего молока. Кстати, сыр с плесенью Ваньжи тоже делают.

В 2019 году Денис с Еленой выиграли республиканский грант для начинающих фермеров в размере 1,5 миллиона рублей. Тогда на одну субсидию претендовали пять-семь соискателей. Их хозяйство с самого начала позиционирует себя как гастрономическая ферма, поэтому параллельно с развитием животноводства и сыроделия предприниматели начали принимать туристов. В будущем году рассчитывают также подать заявку на грант уже для развития агротуризма. В этот раз количество соискателей может быть еще больше. Но в конкурсной комиссии минсельхоза сказали, что будут оценивать не только экономическую составляющую проектов, но и морально-деловые качества претендентов. А крепкая семья - это уже половина успеха.

Комментарий

Алексей Каменцев, начальник управления животноводства - главный государственный инспектор в области племенного животноводства Минсельхоза Крыма:

- Государственная поддержка отрасли животноводства в этом году составит в Крыму 500 миллионов рублей. Что касается овцеводства, то эта отрасль субсидируется по двум направлениям. 17 миллионов рублей выделяется на сохранение поголовья овцематок из расчета 1000 рублей на одно животное. И три миллиона рублей направляется на тонкорунное овцеводство.

Справка "РГ"

Производство сыров в Крыму за январь-июль 2021 года увеличилось на 19,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые семь месяцев этого года в республике произведено 1022 тонны сыров. В 2020 году произведено более 299 тонн мягких, 1124,5 тонны полутвердых, 118 тонн рассольных и почти 24 тонны плавленых сыров.