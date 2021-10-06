Историки попросили не застраивать место дворца калги-султана в Симферополе

Остатки средневекового дворца калга-султана, обнаруженные в Симферополе в 2017 году, могут так никогда и не стать памятником археологии. Активисты уверены: если срочно не вмешается глава Крыма, город и республика могут навсегда потерять один из памятников истории крымских татар.

Четыре года назад на пустыре провели археологическую разведку, но исследования не завершили. Фото: Сергей Винник/РГ

Нашли и потеряли

На пустырь вдоль улицы Воровского в крымской столице кто только не претендовал за последние 30 лет. Крупные строительные компании хотели возвести здесь торгово-развлекательный комплекс, квартал элитной жилой застройки, супермаркет со стоянкой и еще что-то, но все эти притязания удавалось отбивать даже в украинские времена, когда взятки открывали любые двери.

О том, что на месте снесенного в конце 70-х годов пивзавода некогда был дворец, существовали догадки, были предположения о его месте нахождения, но точных сведений не хватало. Картина начала проясняться, когда в 2017 году администрация Симферополя профинансировала проведение археологической разведки на этом участке. Историки сделали восемь шурфов и обнаружили важные находки: характерную кладку, много строительной керамики, керамический водопровод, вероятно проложенный к фонтанам, осколки фарфоровой и стеклянной посуды.

- Самым интересным был пятый шурф, - рассказал руководитель раскопок, заведующий кафедрой истории КИПУ, научный сотрудник института археологии Крыма Эмиль Сейдалиев. - Там очень четко просматривается стратиграфия. Под современными слоями на глубине 1 метр 60 сантиметров мы обнаружили керамические сосуды, курительную трубку и ниже всего кладку и плитку того же времени.

Среди прочего археологи нашли две монеты времен крымских ханов, позволяющие точно датировать найденные предметы. Теперь уже не было сомнений, что они на правильном пути.

Крымскотатарская общественность, долго отстаивавшая этот участок, рассчитывала, что теперь пустырь на Воровского внесут в реестр вновь выявленных археологических объектов культурного наследия. В следующем году раскопки должны были продолжить и расширить, но вместо этого события пошли совсем по-другому.

Пока на пустыре работали археологи, рядом поставили глухой забор, а за ним угадывались возводимые жилые постройки частного дома. Горсовет Симферополя каким-то чудесным образом успел выделить несколько участков на этом месте под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Как этим счастливчикам удалось обойти даже всемогущие строительные компании, история умалчивает.

Виноватых нет

Возник вполне понятный спор между крымскотатарской общественностью с одной стороны, претендующей на создание на этом месте памятника ареологии, возможно музея, и собственниками земли под ИЖС с другой. Администрация Симферополя подала к владельцу одного из двух участков Оресту Шаярлиеву иск о признании построек на Воровского, 21а, самовольными и настаивала на их сносе. 17 сентября 2019 года Киевский районный суд Симферополя отказал мэрии в удовлетворении иска. Однако Апелляционным определением Верховного суда Крыма 9 июня 2020 года решение суда первой инстанции отменили, иск администрации города удовлетворили.

Казалось бы, в деле поставлена точка. Но нет, многоточие. Апелляционный суд опирался на письмо Минстроя Крыма о том, что спорный участок располагался в зоне с особой архитектурно-планировочной организацией территории, на которой запрещено возводить объекты капитального строительства. А 19 марта уже нынешнего года Совет министров Крыма принял постановление, которым поменял границы этой особой зоны и исключил из нее спорный участок с кадастровым номером 90:22010223:118. И уже 22 июня нынешнего года определением Верховного суда Крыма заявление гражданина Шаярлиева о пересмотре предыдущего решения удовлетворено по новым обстоятельствам. Препятствий больше нет, на месте предполагаемого памятника археологии можно строить дом, гараж, сарай и все, что захочется новому собственнику. Как так получилось, что на земельном участке, который может стать вновь выявленным памятником археологии и может быть включен в охранную зону Неаполя Скифского, по щелчку меняются границы архитектурно-планировочной зоны? Чиновники только разводят руками и указывают на археологов, проводивших раскопки.

- По просьбе собственника земельного участка Ореста Шаярлиева мы изучили его надел, сделали там четыре шурфа, - пояснил директор Института археологии Крыма Вадим Майко. - Нам удалось отыскать подробную карту пивзавода, который находился на этом месте. Главная цистерна пивзавода была как раз там и залегала на большой глубине.

Археологи заглубились на 2,5-3 метра и убедились, что ниже места, где была вкопана пивная цистерна, культурного слоя нет. Аналогичное обследование провели на втором, соседнем участке. Там культурный слой на границе обнаружили, хозяйке сообщили об ограничениях и передали свои заключения в комитет по охране памятников. А там уже сделали вывод о том, что, раз на частной земле нет ценных находок, то ее можно исключить из особой архитектурно-планировочной зоны, на которой запрещено капитальное строительство.

Спасите памятник

Что же в итоге? Общественность откровенно возмущена таким отношением к памятнику, который только-только обнаружили, не успели как следует изучить, но уже позволили застроить.

- Значение дворца калга-султана для истории крымских татар трудно переоценить, - уверен кандидат филологических наук, старший научный сотрудник НИИ крымскотатарского языка, литературы, истории и культуры этносов Крыма Нариман Абдульвапов. - Это второй по статусу дворец Крыма после бахчисарайского. В нем жили 79 представителей правящей династии Крымского ханства. 32 из них впоследствии стали ханами.

Крымскотатарская общественность рассчитывает, что дворец можно восстановить по его описанию в исторических источниках. Даже вновь воссозданный он станет украшением Крыма и туристической достопримечательностью Симферополя.

- Конечно, можно построить на этом месте еще один жилой дом или автомойку, но мы рассчитываем, что здесь будет исторический объект, который нужен всему Крыму, не только крымским татарам, - говорит активист Энвер Решитов.

А как же быть со спорными участками?

- На мой взгляд, администрация Симферополя могла бы предложить владельцам этих двух участков землю в другом месте в качестве компромисса, - считает Андрей Ростенко, заместитель министра культуры Крыма, курирующий охрану памятников.

При этом сами специалисты по охране памятников признают, что если отложить решение в долгий ящик и подождать, пока дома на спорных участках введут в строй, то снести их будет уже невозможно.

Прямая речь

Руслан Бальбек, депутат Государственной думы РФ:

- Мы инициировали обращение в прокуратуру, чтобы выяснить законность принятия решений об изменении архитектурно-планировочной зоны и законность исключения части территории памятника калга-султана из реестра объектов культурного наследия. Также мы подготовили обращение к главе республики Сергею Аксенову с просьбой оказать содействие в обсуждении этой проблемы при его личном участии, потому что такое безразличное отношение ведомств к археологическому наследию крымчан подрывает культурные устои многонациональной России. Мы этого не можем допустить.

Справка "РГ"

Калга - титул второго по значимости после хана лица в иерархии Крымского ханства. Должность была учреждена в 1486 году третьим ханом Крыма Менгли I Гераем. Каждый хан при вступлении на престол назначал калгу - почти всегда из числа своих братьев, сыновей или племянников. Поскольку должность калги занимали только княжичи из ханского рода Гераев, именовавшиеся в Крыму султанами, по отношению к ним часто использовалось звание "калга-султан".