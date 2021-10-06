Как туристы помогают археологам найти под Астраханью следы хазар

Археологические раскопки столицы Хазарского каганата под Астраханью, которую назвали находкой века, стали местом притяжения туристов. 15 человек из Москвы и Санкт-Петербурга откликнулись на призыв необычно провести отпуск и отправились в организованный тур в палаточный городок экспедиции в дельте Волги.

Ранним утром перед выходом на раскоп нужно добежать до тотема, у которого можно попросить об удаче. Фото: Максим Коротченко

Следы хазар под Астраханью ищут уже сто лет. Кстати, среди ярых исследователей был писатель и ученый Лев Гумилев.

- Мы выявили так называемый хазарский коридор, в границах которого обнаруживаются редкие артефакты, - рассказал руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Астраханского музея-заповедника Дамир Соловьев. - Находки встречаются на реке Болда. Сейчас это рукав Волги, а во времена хазар, скорее всего, она была волжским руслом и с обеих ее сторон располагался город.

- Люди ищут впечатлений, а здесь их - через край: отдыхающие не только знакомятся с красивым местом, а наравне с учеными мечтают добиться сенсационного открытия, - рассказала "РГ" представитель турфирмы Татьяна Симонова, которой и принадлежит идея взять в команду археологов и жаждущих приключений туристов. Тем более что лишние руки в раскопках не помешают.

В стоимость тура входит палатка, укомплектованная спальными принадлежностями, трехразовое питание на полевой кухне, душевая с туалетом, вечерний чай у костра и даже обустроенное место для фотосессий: копия хазарского жилища и тотем, у которого перед выходом на раскоп можно попросить об удаче.

- Вчера нашла кусочек древней керамики, я в восторге! - говорит москвичка Екатерина Спирова, которая приехала с мужем и сыновьями Максимом, Володей и Димой. Они тоже взяли в руки лопаты.

День расписан по минутам, подъем - в пять утра. Фото: Максим Коротченко

Туристы работают под присмотром опытных археологов, которые подсказывают, как правильно орудовать инструментами и не навредить артефактам. Ни жара, ни пыль, ни подъем в 5 утра отдыхающих не пугают. После обеда - свободное время: можно купаться в речке, а ночью любоваться звездным небом.

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