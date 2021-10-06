На Кубани развернули 29-й госпиталь для пациентов с COVID-19

В Краснодарском крае на базе краевой психиатрической больницы №7 развернули новый госпиталь для пациентов с коронавирусом. Всего в регионе оборудовано и работает уже 29 таких мест. Об этом сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

- Мы были вынуждены развернуть новый госпиталь, оснастить койки кислородом и переобучить специалистов для работы с инфекционными больными, - написала Минькова на своей странице в Instagram. - При этом уровень вакцинации снижается. В рейтинге по доле привитого взрослого населения среди всех регионов Краснодарский край занимает 18-е место. Хотя совсем недавно мы были в пятерке лучших субъектов.

По словам вице-губернатора, сейчас в "ковидных" госпиталях лечатся 5478 пациентов. К аппаратам искусственного дыхания подключены 98 человек, из них вакцинацию от COVID-19 прошли четверо. На ЭКМО (система насыщения кислородом крови пациента) находятся пять человек, все без прививки. У всех этих тяжелых пациентов зафиксировано 90-100-процентное поражение легких.

Кстати

По информации оперативного штаба региона, за последние сутки коронавирус выявили у 218 человек, в том числе у 40 детей. Всего же сначала пандемии на Кубани диагноз подтвердился у 75 242 человек, включая 5012 детей. Выздоровело 54 693 пациента, 6415 человек спасти не удалось.