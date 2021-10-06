Определились 15 лауреатов конкурса "Воспитатель года России - 2021"

Только что в Гимназии №1 города Сочи объявлены 15 лауреатов Всероссийского конкурса "Воспитатель года России - 2021". Они продолжат участие во втором туре. Впереди два испытания: "Мастерская педагога" и "Ток-шоу". По итогам второго тура и будет выбран победитель.

- При проведении конкурсов профмастерства мы ищем лучшие методики, лучшие практики, которые важно тиражировать на всю страну, - отмечает статс-секретарь - замминистра просвещения Андрей Корнеев.

По словам члена жюри, победительницы конкурса прошлого года Анастасии Быстрюковой, система оценок в этом году расширена: стала проще с точки зрения подсчёта голосов, но увеличилось количество критериев.

- Важные компетенции, которые сейчас рассматриваются членами жюри при оценивании, - профессиональная гибкость, умение действовать в разных нетипичных ситуациях, - рассказала Анастасия Быстрюкова.

Лауреаты конкурса "Воспитатель года России - 2021"

Абросимова Анастасия, воспитатель, детский сад комбинированного вида №127 (Курская область);

Аникеева Татьяна, воспитатель, школа №1980 (Москва);

Гаврикова Мария, учитель-логопед, детский сад компенсирующего вида №4" (Воронежская область);

Гуленина Наталья, воспитатель, детский сад №88 (Башкирия);

Жучкова Анастасия, воспитатель, детский сад №50 (Свердловская область);

Исакова Лариса, старший воспитатель, детский сад №140 г. Сочи (Краснодарский край);

Николаева Юлия, старший воспитатель, детский сад №18 (Волгоградская область);

Петрова Светлана, воспитатель, детский сад №15 "Страна детства" комбинированного вида, (Тыва);

Самонова Наталья, воспитатель, детский сад общеразвивающего вида №39 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей (Санкт-Петербург);

Федина Марина, воспитатель, детский сад комбинированного вида №35 (Московская область);

Хитрова Ольга, учитель-логопед, детский сад №93 (Ярославская область);

Цыганова Виктория, воспитатель, детский сад общеразвивающего вида №10 (Татарстан);

Чимрова Екатерина, учитель-логопед детский сад №16 "Рябинушка" (Чувашия);

Шевченко Наталья, воспитатель, гимназия №1 (Алтайский край);

Шмакова Татьяна, воспитатель, детский сад комбинированного вида №17 "Рябинка" (Курганская область).