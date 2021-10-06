Ученые рассказали, где в России можно принять лечебные грязевые ванны

Степные просторы Астраханской области хранят в себе удивительные секреты. В Ахтубинском районе расположено озеро Баскунчак, одно из самых соленых в мире, к его берегам знающие туристы ездят поправлять здоровье.

Ученые Астраханского госуниверситета выяснили, что 260 миллионов лет назад в этих местах плескалось море, которое за длительное время испарилось, накопив в земляных пластах тонны солевых залежей. На месте нынешнего Баскунчака соль стала выходить на поверхность, а подземные воды - потихоньку разбавлять "солонку", превращая ее в озеро.

Солевой раствор Баскунчака настолько плотный, что в нем невозможно утонуть: тело выталкивает на поверхность, как бутылочную пробку.

При ярком солнце солевые кристаллы отражают свет и кажется, что озеро покрыто снегом или льдом. На Баскунчаке получаются эффектные фотографии: любители селфи удивляют друзей снимками с ноутбуком в воде или в купальнике на рапе (так называют воду соленых озер), как на снегу. Но главная особенность озера в другом.

Специалисты национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии установили, что содержание соли в Баскунчаке не ниже, чем в Мертвом море, - 330 граммов на литр воды.

- Такая концентрация убивает все микробы, - утверждает главный врач баскунчакского санатория Татьяна Чеботарева. - Эта соль лечит кожные заболевания, варикоз, воспаление суставов, болезни позвоночника, астму, ожирение, снимает отеки. С прошлого года мы стали принимать переболевших коронавирусом. Люди после пневмонии дышат испарениями соли, и это дает хороший эффект: очищаются легкие, проходит одышка. По словам главврача, зачастую для улучшения самочувствия достаточно просто прогуляться по соленому берегу.

Из-за того что Баскунчак расположен на дне древнего моря, его грязи тоже хороши для здоровья.

- Там почти вся таблица Менделеева: калий, магний, железо, микроэлементы, природные антибиотики, но особенно они богаты бромом, который успокаивает нервную систему, - говорит Чеботарева.

Противопоказания

Летом процедуры лучше всего принимать после 17:00, иначе есть риск получить тепловой удар. Нельзя проводить в баскунчакской соли больше 15 минут: может быть обезвоживание. Противопоказано погружаться при обострении любых хронических заболеваний. Не рекомендуется купаться детям до 14 лет и людям старше 60.

Соль для дома

В поселке туристам предложат купить озерную соль, чтобы принимать ванны дома. Но завсегдатаи берут ведерко с собой и сами набирают ее на Баскунчаке. Запрета на вывоз соли отдыхающими нет, так как достоверно известно, что озеро способно самостоятельно возобновляться: его запасы пополняются 19 минерализованными источниками, которые ежегодно привносят в озеро почти миллион тонн соли. По словам Татьяны Чеботаревой, чтобы почувствовать улучшение состояния здоровья, нужно как минимум трижды искупаться в водах Баскунчака.

Туристам на заметку

Где остановиться

На берегу озера есть санаторий. Он работает круглый год. Стоимость путевки - от 28 тысяч рублей за семь дней с питанием и лечением. Отдых пользуется популярностью: с мая по октябрь нет свободных номеров: в нем всего 53 места. А едут гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ростова, Волгограда, Сочи и северных регионов.

Как добраться

Это задача непростая. Например, путь из Астрахани - около пяти часов только в одну сторону. Нужно ехать до поселка Нижний Баскунчак на машине или автобусе, а уже там спрашивать дорогу к озеру. Можно воспользоваться услугами баскунчакских предпринимателей. Они доставят гостей на "солонку" на уазике или мотоцикле, подождут и отвезут обратно. Стоимость удовольствия - от 1,4 тысячи рублей за поездку в обе стороны. Путь туда-сюда займет около трех километров. Возят на Баскунчак и турфирмы. Одно их экскурсионных бюро Волгограда предлагает программу "Баскунчак - солонка России", продолжительность - около 12 часов, цена - 2 тысячи рублей с человека.

Зонтики, коврики, полотенца и питьевую воду нужно брать с собой: на берегу нет ничего,кроме соли. Фото: Максим Коротченко

Что взять с собой

Имейте в виду, окрестности озера не обустроены: нет шезлонгов, зонтов, раздевалок, душевых. На берегу негде спрятаться от палящего солнца. Негде купить воды, а впереди - долгий путь домой. Возьмите с собой: пресную воду, обувь для хождения по соляной поверхности, лучше всего резиновые тапочки, защиту от солнца: крем, головной убор, очки, зонт.

Альтернатива

Устроить себе минеральную ванну можно даже из поваренной баскунчакской соли, которая продается в обычном продуктовом магазине. Стоит она всего 11 рублей за килограмм. На ванну понадобится от двух до четырех пачек. Правда, целебных свойств в ней меньше, так как это пищевой продукт, тщательно очищенный на фабрике. Тем не менее польза будет.

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