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06.10.2021 18:36
Рубрика: Власть

Умер сенатор от Адыгеи Олег Селезнев

Текст: Дмитрий Гончарук
Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

"Олег Викторович был ответственным и принципиальным политиком, посвятившим всю жизнь служению Отечеству. Много лет он плодотворно трудился на благо России, внес значимый вклад в обеспечение национальной безопасности, укрепление законности и правопорядка в стране, совершенствование законодательства. Он достойно представлял интересы республики Адыгея в Совете Федерации, пользовался большим авторитетом у коллег по парламентской работе. Олег Викторович всегда стремился приносить практическую пользу Родине, его компетентность и профессионализм помогали решать важные государственные задачи", - говорится в телеграмме, которую председатель СФ Валентина Матвиенко направила главе Республики Адыгея Мурату Кумпилову.

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко рассказал ТАСС, что Селезнев умер от последствий коронавирусной инфекции.

Олег Селезнев родился в 1959 году. В 1980 году он окончил Новочеркасское высшее военное командное Краснознаменное училище связи. Перед назначением в Совет Федерации работал в ФСБ России. В СФ был членом комитета по международным делам.

В 1987 году получил орден Красной Звезды, в 1999-м - орден "За военные заслуги".

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