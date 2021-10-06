Умер сенатор от Адыгеи Олег Селезнев

Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

"Олег Викторович был ответственным и принципиальным политиком, посвятившим всю жизнь служению Отечеству. Много лет он плодотворно трудился на благо России, внес значимый вклад в обеспечение национальной безопасности, укрепление законности и правопорядка в стране, совершенствование законодательства. Он достойно представлял интересы республики Адыгея в Совете Федерации, пользовался большим авторитетом у коллег по парламентской работе. Олег Викторович всегда стремился приносить практическую пользу Родине, его компетентность и профессионализм помогали решать важные государственные задачи", - говорится в телеграмме, которую председатель СФ Валентина Матвиенко направила главе Республики Адыгея Мурату Кумпилову.

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко рассказал ТАСС, что Селезнев умер от последствий коронавирусной инфекции.

Олег Селезнев родился в 1959 году. В 1980 году он окончил Новочеркасское высшее военное командное Краснознаменное училище связи. Перед назначением в Совет Федерации работал в ФСБ России. В СФ был членом комитета по международным делам.

В 1987 году получил орден Красной Звезды, в 1999-м - орден "За военные заслуги".