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06.10.2021 09:09
Рубрика: Общество

В Калмыкии туристы могут прогуляться по озеру розового цвета

Текст: Лариса Ионова, Руслан Мельников
Российская газета - Неделя - Юг России № 229(8580)
В Калмыкии есть места, напоминающие кадры из фантастического фильма. Одно из них - необычные озера, расположенные неподалеку от затерянного в бескрайних степях и полупустыне поселка Адык. Особенность этих озер заключается в высокой концентрации соли и розовом цвете воды.

На берегу такого озера возникает удивительное чувство, будто находишься на границе другой реальности, а сделав шаг в воду, словно переступаешь эту незримую черту и оказываешься в ином мире.

Фото: Виктор Драчев/ ТАСС
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Вокруг расстилается ровная, как стекло, гладь непривычного розового цвета, в которой отражаются облака. И ступая по теплой воде над соленой коркой, чувствуешь себя парящим в розовом небе. Сейчас глубина необычного озера - едва ли по щиколотку, а в летнюю жару вода здесь испаряется полностью, и по розовому слою блестящей под солнцем соли туристы ходят, как по нетающему льду.

Необычный цвет воде придает обитающий в озерных водах в огромных количествах микроскопический рачок Artemia Salina. Впрочем, есть на этот счет и красивая древняя легенда. По преданию, в озерных водах мылись после жестоких битв степные воины-богатуры, поскольку соль хорошо обеззараживает раны. Старики говорят, что именно поэтому озерные воды за долгие века обрели характерный розовый цвет.

- Гости приезжают сюда из разных регионов: из Краснодара, Питера, Москвы, Ростова, Астрахани. Побывав здесь, говорят, что не нужно ехать на Мертвое море. Здесь красивее и для здоровья полезно, - рассказывает энтузиаст Бадма Мушкаев, разработавший маршрут для туристов по местным достопримечательностям.

Удивительно, но в засушливой Калмыкии есть еще один популярный у туристов водоем. Это Большое Яшалтинское озеро, вошедшее в первый аналитический путеводитель "Неисследованная Россия: 85 мест, которые надо посетить". В народе это калмыцкое озеро называют степным Мертвым морем. На его целительные свойства обратили внимание еще в XIX веке, когда на поправку пошли раненные солдаты, добывавшие здесь соль. Позднее ученые Калмыцкого госуниверситета изучили лечебные грязи озера.

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По следам Петра I

Школьники - победители олимпиад и конкурсов - смогут путешествовать по стране в рамках проекта "Моя Россия" по федеральному проекту "Творческие люди". Ростовская область вошла в двадцатку регионов-участников проекта. Здесь разработан детский туристический маршрут "Азовские походы Петра I": Азов - Таганрог - Ростов-на-Дону. Уже в октябре в тур отправятся 440 детей.

Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.

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