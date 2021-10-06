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06.10.2021 19:17
Рубрика: Общество

В Крыму не будут останавливать бизнес при росте числа заболевших COVID-19

Текст: Илья Изотов

Несмотря на стремительный рост числа заболевших COVID-19, в Республике Крым не планируется приостанавливать работу отдельных отраслей экономики и предприятий бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба главы РК.

В Крыму зафиксирован исторический суточный максимум заболевших COVID-19

- Решено, что бизнес закрывать не будем, - сказал глава РК Сергей Аксенов. - При этом сохранятся ограничения в части заполняемости залов в театрах и кинотеатрах, заведениях общепита. Сегодня очевидно, что большая часть заражений происходит в общественном транспорте и во время мероприятий с большим количеством участников: свадеб, дней рождения и других встреч. В этом случае безопасность зависит от каждого человека - его сознательности, выполнения норм и рекомендаций Роспотребнадзора.

Власти муниципалитетов продолжат постоянный мониторинг выполнения противоэпидемических мер, в том числе ношения масок - особенно в заведениях общепита и общественном транспорте. При этом Аксенов еще раз призвал крымчан вакцинироваться от коронавируса, отметив, что иной альтернативы нет.

- К сожалению, большинство людей признает существование ковида лишь оказываясь в больнице на кислородной поддержке, - констатировал Аксенов. - Несмотря на попытки дискредитации вакцинации, ситуация остается ясной: порядка двух процентов вакцинированных могут заболеть, однако в их случае болезнь протекает в более легкой форме.

По данным Минздрва РК, за последние сутки в РК выявлено 452 заразившихся коронавирусом. 14 человек умерли. Всего с начала пандемии от COVID-19 и его осложнений скончались 2644 человека. На стационарном лечении в ковидных отделениях стационаров республики находятся 3456 человек. По словам замминистра здравоохранения РК Антона Лясковского, первым компонентом препаратов от COVID-19 привиты 520 626 человек, вторым - 491 569. Таким образом, за неделю вакцинировались первым компонентом всего около 10 тысяч человек. Ревакцинацию прошли 15 403 человека.

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