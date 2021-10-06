В Севастополе мужчина погиб после падения автомобиля с обрыва

В Севастополе легковой автомобиль упал с обрыва в море. Мужчина, находившийся в салоне, погиб.

ЧП произошло поздно вечером 5 октября в микрорайоне Казачья бухта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю. В службу "112" поступило сообщение о том, что на улице Военных строителей с обрыва упал автомобиль. На место выехали спасательные машины и катер "Мангуст".

Автомобиль находился в 30 метрах от берега. Рядом в море спасатели нашли мужчину. С помощью автолестницы пострадавшего достали из воды и передали бригаде скорой помощи. Однако мужчина от полученных травм скончался.

Поиски других пострадавших не принесли результата. Для обследования автомобиля, лежащего на дне, были привлечены водолазы специализированного отряда ГУ МЧС.

В спасательных работах участвовали 15 сотрудников МЧС и пять единиц техники, включая автолестницу и катер. Обстоятельства происшествия устанавливаются.