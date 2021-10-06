В Симферополе благоустроят территорию возле центрального парка

На территории, прилегающей к центральному городскому парку Симферополя, построят красивый жилой комплекс. Рядом с ним скоро откроется новый современный деловой центр.

Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина расположен в самом сердце столицы Крыма. Это излюбленное место отдыха симферопольцев и гостей города. Но прилегающая к нему территория нуждается в благоустройстве. Долгое время прекрасный вид на зеленые парковые аллеи портило заброшенное незавершенное здание, из которого торчали куски металлической арматуры. Недавно его демонтировали.

Скоро здесь все изменится в лучшую сторону: на прилегающем к парку земельном участке появится жилой комплекс, возведенный в лучших традициях городской архитектуры. В районе улиц Набережная и Толстого уже завершается строительство делового центра вблизи будущего жилого дома.

По задумке застройщика, здания будут прекрасно сочетаться между собой. Строительство комплекса началось недавно. Проект предусматривает благоустройство прилегающей территории перед парком Гагарина. Его цель - превратить унылый и безликий уголок города в комфортное и уютное для горожан пространство.

Планируется, что прилегающая территория со стороны улицы Толстого обретет завершенный вид, здесь появятся тротуары, сейчас этот участок пешеходной зоны не благоустроен. В планах застройщика - посадить деревья (туи и ели), оборудовать пешеходные дорожки. Все работы будут осуществлены за счет строительной компании.

Симферопольцы получат еще один прекрасный уголок для отдыха, а будущие жильцы нового комплекса смогут гулять по тенистым аллеям парка рядом со своим домом. Кстати, вид из их окон будет просто изумительным - не только на парковую зону и сам Симферополь, но и на крымские горы.

Возводимый комплекс - премиум-класса, известно, что продажа квартир в нем начнется после окончания строительства. Рядом - удобная транспортная развязка, основные городские магистрали. Отсюда можно доехать в любой конец города. Легко добраться до всех главных транспортных объектов Симферополя, в том числе железнодорожного вокзала, автовокзала, аэропорта. Тут же проходят многочисленные автобусные и троллейбусные маршруты. Как считают в Симферополе, новая застройка в прилегающей к Гагаринскому парку заброшенной зоне даст городу немало плюсов.

- Надеемся, что элитный жилой комплекс, новый деловой центр, благоустроенные тротуары, клумбы и деревья украсят это место, - говорит жительница Симферополя Евгения Колесникова.