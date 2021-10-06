В Сочи оползень разрушил 22 жилых дома в элитном коттеджном поселке

После мощного залпового ливня на новенький коттеджный комплекс, расположенный в селе Сергей-Поле Лазаревского района Сочи, сошел оползень. Подвижка грунта оказалась настолько стремительной, что жилой массив из 22 домов вместе с асфальтированной дорогой и коммунальными сетями сдвинулся примерно на 100 метров по склону, как с горы на санках.

К счастью, обошлось без жертв. Власти ввели локальный режим ЧС и эвакуировали более 70 местных жителей, из которых десять - дети.

Большинство пострадавших домов относятся к элитному коттеджному поселку Горная Поляна, построенному несколько лет назад и расположенному в фантастически живописном месте по соседству с Национальным парком. С трех сторон он окружен горами, покрытыми дубовым бором, с видом на кавказский хребет.

Снятое с дрона видео - это прямо-таки апокалиптические кадры из фантастического кино. Земля на дороге и под фундаментами разверзлась, и дома покосились будто карточные, хотя им всего несколько лет. На месте бывшей дороги теперь образовался ручей, а вся местность выглядит как после бомбежки. Кроме того, пострадали два частных дома, находившиеся примерно в 200 метрах выше коттеджей.

- Все случилось неожиданно, в три часа ночи, - вспоминает местная жительница Анжелика Бабаян. - Когда легли спать, шел дождь, внутри было какое-то неприятное ощущение. Сначала я услышала шум, подумала, что ребенок упал с кровати, подошла посмотреть - с сыном все нормально. Потом послышался треск, может, собака играется на улице. Затем снова звуки как будто кровля рушится. С мужем и 10-летним сыном мы выскочили на улицу, стали светить фонарем и уже тогда начали понимать, что случилось.

Семья построила свой дом в 2008 году. Получили разрешение на строительство, строили для себя, на сваях - ничего не помогло. Соседний старый кирпичный дом полностью разрушен. Да и коттеджные дома, восемь из которых заселены, по предварительной оценке, не подлежат восстановлению. 34 года назад рядом с этим местом уже был оползень, разрушивший строения, однако это никому не помешало активно развернуть здесь стройку.

- Сегодня мы начинаем пожинать горькие плоды длившейся немало лет хаотичной и непрофессиональной застройки в Сочи, - комментирует генеральный директор центра развития рекреационных территорий "Новые горизонты" Ольга Шебзухова. - Мы, профессионалы, обязаны предупреждать о последствиях дилетантского подхода к градостроительству.

По мнению эксперта, в Сочи необходим комплексный подход к противооползневым мероприятиям и водоотведению - не в пределах одного участка, а системно объединить частные компании в единую, запретить строить по уведомлениям, ведь абсурдно подвергать физической опасности людей, несведущих о последствиях хозпостроек при сейсмологичности в девять баллов.

Власти ввели локальный режим ЧС и эвакуировали более 70 местных жителей. Фото: Пресс-служба мэрии Сочи

По словам заместителя главы Лазаревского района Ильи Кирюты, сейчас городская и районная администрации совместно с другими ведомствами приступили к обследованию домов для определения степени повреждения, а также ущерба жителей.

В селе Сергей-Поле продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. Всю ночь спасатели, работники дорожных, коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций работали в сложных условиях при продолжающихся подвижках грунта. В работе было задействовано 22 единицы техники и использовано около 600 тонн инертных материалов для отсыпки дороги. В итоге подъезд к коттеджному поселку восстановлен. Также высвобождено восемь автомобилей местных жителей.

Надо признать, что власти Сочи оперативно откликнулись на это ЧП, однако работу над ошибками еще предстоит сделать. По мнению специалистов, подобных Горных Полян на территории курорта еще предостаточно.