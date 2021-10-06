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06.10.2021 16:42
Рубрика: Общество

Непривытых волгоградских пенсионеров отправят на самоизоляцию

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Оперативный штаб Волгоградской области принял дополнительные меры для предотвращения распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе администрации региона.

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С 12 октября устанавливают режим самоизоляции для тех, кто не прошел вакцинацию неработающих людей возрастной группы 65+, а также для неработающих жителей, имеющих хронические заболевания. Всем непривитым людям старше 60 лет режим самоизоляции рекомендован.

Предстоит дополнительно проработать возможность перевода на удаленный режим работы 30 процентов и более сотрудников предприятий и организаций, учреждений органов власти и местного самоуправления.

С 18 октября ограничат доступ к получению спортивных, оздоровительных и культурно-досуговых услуг для людей, не прошедших вакцинацию. С этой же даты предусмотрят очное получение услуг МФЦ для вакцинированных людей, а также для имеющих недавний ПЦР-тест (до 72 часов) или переболевших в течение последних шести месяцев. Воспользоваться санаториями, пансионатами, домами отдыха и турбазами можно тоже только на этих условиях.

За прошедшую неделю индекс заболеваемости в расчете на 100 тысяч жителей вырос с 13,9 до 14,7. Заболеваемость внебольничными пневмониями в 2,7 раза выше среднемноголетних значений.

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Ситуация также осложняется сезонным ростом заболеваемости ОРВИ: еженедельно в целом по области заболевают свыше 20 тысяч человек, из них 40 процентов - дети и подростки, а более половины - люди старшего возраста. Серьезное превышение эпидпорога зафиксировано в Волгограде.

В области развернуто более семи тысяч инфекционных коек. Есть еще десятипроцентный резерв. В системе образования отдельные классы или группы переводят на смешанную или заочную форму обучения. В регионе от СOVID-19 привито более 880 тысяч человек (55 процентов от плана). От гриппа за месяц вакцинировано уже 540 тысяч человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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