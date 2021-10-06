В Волгограде отметили 280 лет со дня рождения ученого Петера Палласа

В сентябре исполнилось 280 лет со дня рождения немецкого и российского ученого Петера (в русской традиции - Петра) Симона Палласа. Он стал основоположником ряда естественных наук в России и много сделал для изучения отдаленных территорий нашей страны. В Волгоградской области в честь исследователя назван город Палласовка.

В краеведческом музее в Волгограде хранится прижизненное издание книги Палласа "Путешествие по разным провинциям Российского государства". Она вышла в свет в 1788 году. Книгу выставили на всеобщее обозрение всего в третий раз за все время, что она хранится в фондах. У тома своя интересная история.

- Нам хочется верить, что Паллас подержал ее в руках, - говорит заведующая отделом научно-экспозиционной работы Ирина Талдыкина. - К нам это издание попало так. Во время войны один боец вошел в разрушенную библиотеку Сортавалы. Он увидел три книги в кожаных переплетах, а на одной прочитал имя Палласа. Он сам родился на станции Палласовка, поэтому почувствовал что-то родное и поднял книгу. А в 1966 году школьники из Палласовки посетили земляка, который жил в то время в Москве. И он подарил им "Путешествие".

Сначала издание хранилось в палласовской школе, а потом его передали в областной музей. К сожалению, до нас не дошло полное имя дарителя, только фамилия с инициалами: К.П. Филатов.

В Царицыне Паллас тоже бывал, собирал здесь растения, давал им описания. Город ему не понравился, зато в соседней Сарепте он чувствовал себя как дома. Немецкая колония все-таки.

- До середины XVII века представления о животных были очень посредственными. Киты принимались за рыб, кораллы - за растения. Люди были ближе к природе, но наука - дальше от нее, - отметил краевед Александр Ярков. - Второе исследование Палласа было как раз о зоофитах - он доказал, что это беспозвоночные животные. Впрочем, к животным он ошибочно отнес и один вид водорослей. Кстати, российская палеонтология началась именно с Палласа, а не с Ломоносова.

В поездках по России Паллас провел 43 года из 69, что он прожил. Оставаясь педантичным немцем, он стал считать нашу страну своей. В его честь назван не только городок на границе с Казахстаном, но и улицы в Берлине, Новосибирске, Волгограде и Симферополе, действующий вулкан на Курилах и кратер на Луне, горы на Урале и в Забайкалье, полуостров в Карском море.