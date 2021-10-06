В Волгограде стартовала Спартакиада Союзного государства

В Волгограде стартовал второй этап юношеской Спартакиады Союзного государства. Около 300 человек в возрасте 16-18 лет из различных регионов Беларуси и России состязаются в плавании, футболе и легкой атлетике. Волгоград принял эстафету от Орши. Впереди этапы в Гомеле и Смоленске.

Юных спортсменов поздравил Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев:

"От всей души поздравляю организаторов, участников и гостей Спартакиады - этого яркого, зрелищного и значимого праздника для молодых спортсменов из Беларуси и России. Хотелось бы, чтобы вы, молодежь, хорошо знали историю наших стран, осознавали свою ответственность за наше будущее, выбирая для этого только путь мира, дружбы и взаимопонимания. Уверен, что предстоящие соревнования приведут к новым спортивным достижениям, подарят отличное настроение".

Для многих белорусских ребят это первый приезд в Россию. Поэтому организаторы приготовили для юных спортсменов интересную культурную программу. Первым делом они побывали на Мамаевом кургане.