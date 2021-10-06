Видео: В Краснодаре учились ликвидировать последствия тяжелых ДТП

В среду в России начались масштабные учения по гражданской обороне. На Кубани они проходили во всех районах края, но самая масштабная тренировка спасателей состоялась в Краснодаре. Команду на проведение учений дал заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко.

Учения проходят в несколько этапов: сначала отрабатываются оповещение населения и сбор личного состава и руководства, затем практические маневры. В них проверяется готовность органов управления и сил к действиям при химических авариях, воздушной тревоге, радиационной опасности, угрозе катастрофического затопления и других опасностях. Во многих городах сегодня работали сирены оповещения населения, сигналы тревоги транслировались по радио и телевидению.

- В ходе тренировки мы смоделировали самую сложную обстановку, которая может сложиться при ЧС, - подчеркнул первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин. - По легенде, на трассе вследствие недостаточной видимости произошел выезд на встречную полосу цистерны с химически опасным веществом и ее столкновение с легковым автомобилем. В результате происшествия машина с цистерной зацепила два легковых автомобиля (и они опрокинулись в кювет), что привело к ее разгерметизации и разливу аммиака и распространению облака на близлежащие жилые дома. Пострадали водители и пассажиры.

В рамках учений были отработаны различные способы оповещения жителей, выдачу противогазов населению, сбор загрязненного грунта, установку пластыря на цистерну и оказание первой медицинской помощи.

Как отметили в пресс-службе МЧС России, важно выявить проблемные точки, недостатки в планировании и создать основу для корректировки планов гражданской обороны. Анализ результатов учений поможет оценить правильность выбранных шагов.