Как губернатор Югры оценивает работу глав северных муниципалитетов

Разговором с главой Ханты-Мансийского района Кириллом Минулиным губернатор Югры Наталья Комарова открыла традиционный цикл рабочих встреч с представителями муниципалитетов. Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, в центре ее внимания оказались территории, у руководителей которых нынче заканчивается срок полномочий. Наталья Комарова дает собственную оценку их деятельности, анализируя экономическую и общественно-политическую ситуацию в городах и районах, отработку местными администрациями вопросов граждан, заданных на живых и онлайн-встречах, а также результаты опросов общественного мнения. На контроле руководителя автономного округа ключевая тема: как главы справляются с возложенными на них обязанностями в рамках четкого разграничения ответственности между региональными и муниципальными властями, ведь за развитие МО и устойчивость на территории они несут личную ответственность.

Глава Ханты-Мансийского района отчитался о реализации приоритетных проектов по улучшению качества жизни югорчан. В большей степени это касается нацпроекта "Образование". В деревне Ягурьях подготовили к сдаче в эксплуатацию школу-сад, работы на которой велись с 2012 года. В настоящее время решается судьба будущего образовательного учреждения на 350 мест в деревне Шапша - оно должно отвечать всем современным стандартам, будет в том числе включать лабораторию для освоения разных профессий. Профориентация старших школьников попала в число приоритетных задач руководства района: на базе семи школ действуют "Точки роста" - центры образования цифрового и гуманитарного профилей, участники которых придумывают проекты для сельских поселений. Позднее будут созданы профильные лагеря по экологии и техническим специальностям и настроена совместная работа с Югорским госуниверситетом и Ханты-Мансийским технолого-педагогическим колледжем.

- Мы делаем акцент на внедрение современных образовательных программ и раннюю профориентацию ребят, - отметил Минулин.

Приоритет местного руководства - и повышение качества услуг в сфере ЖКХ. Глава муниципалитета подчеркнул, что за последние пять лет было реализовано 78 проектов, среди них - новые водозабор, водоочистные сооружения и сети централизованного водоснабжения в Горноправдинске, сети водоснабжения в Ягурьяхе и Цингалах, газораспределительная станция в Ярках.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой доложил Наталье Комаровой, что пять лет территория повышает свой инвестиционный рейтинг (в 2016-м году - она занимала 18-е место в Югре, в 2020-м - уже пятое): за это время в 2,3 раза увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства и соответственно поступления в местный бюджет.

- Политика администрации района направлена на отсутствие заимствований и кредитов, - добавил Трубецкой, - а также на реализацию пяти нацпроектов. За два последних года мы достигли рекомендованных показателей по демографии, жилью и городской среде, образованию, экологии, поддержке МСП.

Кстати, за последнюю пятилетку в муниципалитете на сумму более 400 миллионов рублей реализовано 73 проекта благоустройства, в целях улучшения жилищных условий жителей приобретено 3,4 тысячи квартир на 7,9 миллиарда рублей. За последнюю цифру, относящуюся к решению "балочного вопроса", Наталья Комарова поблагодарила районное руководство. "Ваши действия напрямую отвечают на запросы людей", - отметила губернатор.

Глава Нягани Иван Ямашев сообщил, что показатель рождаемости в городе выше смертности в два раза. В значительной степени этому способствовала доступность медицинских услуг, в том числе открытие в позапрошлом году филиала центра медицины катастроф. Теперь жителей Белоярского, Березовского, Октябрьского, Советского районов и Югорска вертолетами доставляют в Няганскую окружную больницу. Решается и больной вопрос с расселением аварийных домов, а также ликвидацией вагон-городков: новоселами стали более 1,2 тысячи семей. В социальной повестке территории есть место для долгожданных объектов: Нягань приросла двумя детсадами, школой искусств, хоккейным кортом, десятью благоустроенными дворовыми площадками и даже ЭКСПО-центром. В прошлом сезоне город взял первый приз на конкурсе с проектом "Центральный лес культуры и отдыха" - его запустят уже в нынешнем ноябре.

Встречи губернатора с главами муниципалитетов продолжаются. В ближайшее время свой отчет о проделанной работе представит руководитель Ханты-Мансийска.