Как губернатор Югры оценивает работу глав северных муниципалитетов

Новости

Сибирские ученые рассчитали алгоритм для прогнозирования бесплодия 14:58
Умерла актриса Луиза Маттиоли, бывшая жена "Бонда" Роджера Мура 14:50
ЕК: РФ сейчас выполняет все долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС 14:42
Газ в Европе подешевел до 1550 долларов 14:38
СМИ: Валерия Гаркалина перевели в реанимацию 14:36
В Гидрометцентре опровергли самые популярные приметы о зиме 14:26
Истребители СФ отработают посадку на "сухопутный авианосец" 14:21
РФ и Армения договорились развивать межпарламентское сотрудничество на международных площадках 14:17
Рафик Загрутдинов: Все четыре строящиеся хорды замкнутся в 2023 году 13:58
Аналитики выяснили, сколько времени россияне тратят на соцсети 13:55
На учениях "Запад-2021" отрабатывалось применение ударных роботов 13:48
В Москве на пультовую охрану поставлено свыше 5 тысяч школ 13:35
В Совфеде обсудили порядок оформления электронных виз для иностранцев 13:35
Матвиенко: Полярная и малая авиация требуют особого внимания 13:34
Умер комик Шариф Умер 13:30
Авиакомпания "Аврора" запустила рейс из Владивостока в Советскую Гавань 13:29
В ПФР разъяснили порядок назначения пенсии в 2021 году 13:28
Доля ипотек на новостройки упала до пятилетнего минимума 13:22
Песков объяснил эмоциями призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов 13:20
Суд дал 2 года колонии водителю, сбившему брата модели Булычевой 13:19
Трутнев: Инвестиции в Арктику достигли 1,1 трлн рублей 13:17
Шойгу: Учения "Запад" показали способность войск обеспечивать безопасность региона 13:11
В Нижегородской области ужесточили правила посещения массовых мероприятий 13:11
Группа ДДТ собрала при помощи поклонников 6,3 млн рублей на запись нового альбома 13:09
Песков назвал причины газового кризиса в Европе 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
06.10.2021 14:41
Рубрика: Власть

Как губернатор Югры оценивает работу глав северных муниципалитетов

Текст: Анастасия Ландышева
Разговором с главой Ханты-Мансийского района Кириллом Минулиным губернатор Югры Наталья Комарова открыла традиционный цикл рабочих встреч с представителями муниципалитетов. Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, в центре ее внимания оказались территории, у руководителей которых нынче заканчивается срок полномочий. Наталья Комарова дает собственную оценку их деятельности, анализируя экономическую и общественно-политическую ситуацию в городах и районах, отработку местными администрациями вопросов граждан, заданных на живых и онлайн-встречах, а также результаты опросов общественного мнения. На контроле руководителя автономного округа ключевая тема: как главы справляются с возложенными на них обязанностями в рамках четкого разграничения ответственности между региональными и муниципальными властями, ведь за развитие МО и устойчивость на территории они несут личную ответственность.
Фото: Александр Алпаткин/РИА Новости Фото: Александр Алпаткин/РИА Новости
Фото: Александр Алпаткин/РИА Новости

Глава Ханты-Мансийского района отчитался о реализации приоритетных проектов по улучшению качества жизни югорчан. В большей степени это касается нацпроекта "Образование". В деревне Ягурьях подготовили к сдаче в эксплуатацию школу-сад, работы на которой велись с 2012 года. В настоящее время решается судьба будущего образовательного учреждения на 350 мест в деревне Шапша - оно должно отвечать всем современным стандартам, будет в том числе включать лабораторию для освоения разных профессий. Профориентация старших школьников попала в число приоритетных задач руководства района: на базе семи школ действуют "Точки роста" - центры образования цифрового и гуманитарного профилей, участники которых придумывают проекты для сельских поселений. Позднее будут созданы профильные лагеря по экологии и техническим специальностям и настроена совместная работа с Югорским госуниверситетом и Ханты-Мансийским технолого-педагогическим колледжем.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
До труднодоступных поселений Югры будут ходить суда нового поколения

- Мы делаем акцент на внедрение современных образовательных программ и раннюю профориентацию ребят, - отметил Минулин.

Приоритет местного руководства - и повышение качества услуг в сфере ЖКХ. Глава муниципалитета подчеркнул, что за последние пять лет было реализовано 78 проектов, среди них - новые водозабор, водоочистные сооружения и сети централизованного водоснабжения в Горноправдинске, сети водоснабжения в Ягурьяхе и Цингалах, газораспределительная станция в Ярках.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой доложил Наталье Комаровой, что пять лет территория повышает свой инвестиционный рейтинг (в 2016-м году - она занимала 18-е место в Югре, в 2020-м - уже пятое): за это время в 2,3 раза увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства и соответственно поступления в местный бюджет.

- Политика администрации района направлена на отсутствие заимствований и кредитов, - добавил Трубецкой, - а также на реализацию пяти нацпроектов. За два последних года мы достигли рекомендованных показателей по демографии, жилью и городской среде, образованию, экологии, поддержке МСП.

Кстати, за последнюю пятилетку в муниципалитете на сумму более 400 миллионов рублей реализовано 73 проекта благоустройства, в целях улучшения жилищных условий жителей приобретено 3,4 тысячи квартир на 7,9 миллиарда рублей. За последнюю цифру, относящуюся к решению "балочного вопроса", Наталья Комарова поблагодарила районное руководство. "Ваши действия напрямую отвечают на запросы людей", - отметила губернатор.

Глава Нягани Иван Ямашев сообщил, что показатель рождаемости в городе выше смертности в два раза. В значительной степени этому способствовала доступность медицинских услуг, в том числе открытие в позапрошлом году филиала центра медицины катастроф. Теперь жителей Белоярского, Березовского, Октябрьского, Советского районов и Югорска вертолетами доставляют в Няганскую окружную больницу. Решается и больной вопрос с расселением аварийных домов, а также ликвидацией вагон-городков: новоселами стали более 1,2 тысячи семей. В социальной повестке территории есть место для долгожданных объектов: Нягань приросла двумя детсадами, школой искусств, хоккейным кортом, десятью благоустроенными дворовыми площадками и даже ЭКСПО-центром. В прошлом сезоне город взял первый приз на конкурсе с проектом "Центральный лес культуры и отдыха" - его запустят уже в нынешнем ноябре.

Встречи губернатора с главами муниципалитетов продолжаются. В ближайшее время свой отчет о проделанной работе представит руководитель Ханты-Мансийска.

Новый мост через Обь в районе Сургута обеспечит рывок в развитии Югры
В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

Главное сегодня

Цена на газ в Европе взлетела выше 1950 долларов
Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
В ПФР сообщили об изменениях в назначении пенсии по инвалидности
Начальник НЦБ Интерпола: В этом году в РФ экстрадировали 62 преступника