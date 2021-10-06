Какими видят города после пандемии строители и архитекторы

Сегодня в Екатеринбурге завершается масштабное международное событие - форум-выставка 100+ TechnoBuild. Его участниками стали более 500 известных архитекторов, ученых, крупнейших девелоперов, а также 225 российских и зарубежных компаний, которые показали уникальные проекты, технологии и материалы.

Деловая программа форума оказалась очень насыщенной: 120 секций, от сугубо утилитарных типа адаптации техрегулирования к изменениям климата до волнующих всю общественность "городов после пандемии, справедливых и устойчивых, где жители здоровы и счастливы". Например, на секциях по редевелопменту и реконструкции исторического наследия поделились опытом, как осовременить и приспособить под иной функционал бывшую ГЭС или казармы.

100+ TechnoBuild начинался восемь лет назад как форум уникального и высотного строительства. За эти годы его тематика стала гораздо шире, но все-таки небоскребы остаются в повестке дня. Как и прежде, по высотности лидирует Москва, на втором месте - Санкт-Петербург. На третьем - Екатеринбург, но ему на пятки наступает Грозный со строящейся башней Ахмат-тауэр.

Развитию делового квартала Екатеринбург-Сити на форуме посвятили отдельную секцию. Более того, застройщик выдвинул идею считать уникальными высотными зданиями те, что выше 150 метров, а не 100, как сейчас. По мнению гендиректора "УГМК-Застройщик" Евгения Мордовина, с такой поправкой реализовывать проекты в регионах станет проще. Напомним, что в Екатеринбург-Сити за 10 лет собираются построить еще четыре небоскреба высотой от 130 до 171 метра. В них расположатся жилые апартаменты и офисы, 1-5 этажи отдадут под магазины, рестораны, фитнес-клубы. При этом половину из 8 гектаров займут зеленые общественные пространства, машины же загонят в подземную парковку.

Много мероприятий 100+ TechnoBuild было посвящено правовым аспектам. В частности, Главгосэкспертиза организовала круглый стол, посвященный научно-техническому сопровождению проектирования уникальных объектов. Федеральный центр нормирования и стандартизации провел сессию о законодательстве в сфере BIM-моделирования. Но главной темой форума все-таки стал "Диалог регионов", и это неслучайно: в прошлом году в Екатеринбурге было представлено в разных форматах 55 субъектов РФ и 111 городов.

Большой интерес вызвали лекции мировых экспертов, в том числе Мохамеда Али Алаббара, компания которого построила небоскреб "Бурж Халифа", Карло Ратти, чей цифровой водный павильон и Копенгагенское колесо названы "Лучшими изобретениями года", Патрика Шумахера, гендиректора бюро Zaha Hadid Architects (по его проекту будут строить новый зал филармонии в Екатеринбурге), урбаниста-транспортника Гильермо Пеньялоса, автора концепции 8-80 - город, удобный для людей от 8 до 80 лет.

- Новинкой этого года станет церемония вручения всероссийского "инженерного Оскара": архитектурно-инженерной премии 100+ Awards, - сообщила организатор форума Вера Белоус.

В списке претендентов - крупнейшие девелоперские проекты Свердловской области: промышленные, жилые, лучшие практики BIM и создания комфортной городской среды. А также инновационные разработки в стройиндустрии, сфере энергоснабжения и IT для стройнадзора.

Прямая речь

Михаил Волков, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области:

- Для внесения поправок в Градкодекс необходима массовость, а с этим сложно: большинство российских городов строит здания до 75 метров высотой (25 этажей). Екатеринбург эту планку давно переступил. Даже Москва развивается иначе: есть Сити с 300-метровыми башнями, а остальные районы не выше 100. С одной стороны, рост вверх - это вынужденная мера, с другой - дает потребителям более интересный продукт.