Какими видят города после пандемии строители и архитекторы

Новости

Сенатор пообещал скорый ответ на решение НАТО сократить представительство РФ 20:58
Меркель: РФ выполняет все контракты на поставку энергоносителей 20:56
В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 20:39
До 1 281 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 20:33
Корабли Северного флота направлены бороться с пиратством 20:21
Четыре человека пострадали при стрельбе в школе Техаса 20:16
Путин: В устаревшей ГТС Украины в любой момент может что-то лопнуть 20:02
На 17-летнего белгородца завели дело об оправдании терроризма 20:00
Путин и Зюганов обсудили планы работы фракции КПРФ в Госдуме 19:58
Эксперт назвал условие цены на газ выше 2 тысяч долларов 19:50
Трамп выпал из списка богатейших американцев 19:34
Росстат назвал наиболее сильно подорожавшие продукты 19:25
В этом году построят больше жилья, чем ожидалось 19:20
В Крыму не будут останавливать бизнес при росте числа заболевших COVID-19 19:17
Власти Греции ищут путь к сердцу невакцинированных через желудок 19:11
Глушаков тренируется в общей группе в сборной России 19:11
Мишустин предложил учредить федерацию спортивного программирования 19:07
В МГТУ им. Баумана сменился ректор 19:04
Геббельса забыли вычеркнуть из списка почетных граждан Потсдама 19:01
Глава Адыгеи выразил соболезнование родным сенатора Олега Селезнева 19:00
Путин: "Газпрому" не стоит увеличивать поставки газа в обход Украины 18:54
Несколько человек пострадали в ходе стрельбы в школе Техаса 18:50
Мишустин назначил Ольгу Баталину первым замглавы Минтруда 18:44
В Архангельской области в кафе и театрах начнут требовать QR-коды 18:33
В Ногинске начали разбирать пострадавшую от взрыва часть дома 18:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
06.10.2021 19:51

Какими видят города после пандемии строители и архитекторы

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 230(8581)
Сегодня в Екатеринбурге завершается масштабное международное событие - форум-выставка 100+ TechnoBuild. Его участниками стали более 500 известных архитекторов, ученых, крупнейших девелоперов, а также 225 российских и зарубежных компаний, которые показали уникальные проекты, технологии и материалы.

Деловая программа форума оказалась очень насыщенной: 120 секций, от сугубо утилитарных типа адаптации техрегулирования к изменениям климата до волнующих всю общественность "городов после пандемии, справедливых и устойчивых, где жители здоровы и счастливы". Например, на секциях по редевелопменту и реконструкции исторического наследия поделились опытом, как осовременить и приспособить под иной функционал бывшую ГЭС или казармы.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге на памятнике архитектуры установили шкалу "здоровья"

100+ TechnoBuild начинался восемь лет назад как форум уникального и высотного строительства. За эти годы его тематика стала гораздо шире, но все-таки небоскребы остаются в повестке дня. Как и прежде, по высотности лидирует Москва, на втором месте - Санкт-Петербург. На третьем - Екатеринбург, но ему на пятки наступает Грозный со строящейся башней Ахмат-тауэр.

Развитию делового квартала Екатеринбург-Сити на форуме посвятили отдельную секцию. Более того, застройщик выдвинул идею считать уникальными высотными зданиями те, что выше 150 метров, а не 100, как сейчас. По мнению гендиректора "УГМК-Застройщик" Евгения Мордовина, с такой поправкой реализовывать проекты в регионах станет проще. Напомним, что в Екатеринбург-Сити за 10 лет собираются построить еще четыре небоскреба высотой от 130 до 171 метра. В них расположатся жилые апартаменты и офисы, 1-5 этажи отдадут под магазины, рестораны, фитнес-клубы. При этом половину из 8 гектаров займут зеленые общественные пространства, машины же загонят в подземную парковку.

Много мероприятий 100+ TechnoBuild было посвящено правовым аспектам. В частности, Главгосэкспертиза организовала круглый стол, посвященный научно-техническому сопровождению проектирования уникальных объектов. Федеральный центр нормирования и стандартизации провел сессию о законодательстве в сфере BIM-моделирования. Но главной темой форума все-таки стал "Диалог регионов", и это неслучайно: в прошлом году в Екатеринбурге было представлено в разных форматах 55 субъектов РФ и 111 городов.

В Петербурге выбрали места для благоустроенных автокемпингов

Большой интерес вызвали лекции мировых экспертов, в том числе Мохамеда Али Алаббара, компания которого построила небоскреб "Бурж Халифа", Карло Ратти, чей цифровой водный павильон и Копенгагенское колесо названы "Лучшими изобретениями года", Патрика Шумахера, гендиректора бюро Zaha Hadid Architects (по его проекту будут строить новый зал филармонии в Екатеринбурге), урбаниста-транспортника Гильермо Пеньялоса, автора концепции 8-80 - город, удобный для людей от 8 до 80 лет.

- Новинкой этого года станет церемония вручения всероссийского "инженерного Оскара": архитектурно-инженерной премии 100+ Awards, - сообщила организатор форума Вера Белоус.

В списке претендентов - крупнейшие девелоперские проекты Свердловской области: промышленные, жилые, лучшие практики BIM и создания комфортной городской среды. А также инновационные разработки в стройиндустрии, сфере энергоснабжения и IT для стройнадзора.

Прямая речь

Михаил Волков, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области:

- Для внесения поправок в Градкодекс необходима массовость, а с этим сложно: большинство российских городов строит здания до 75 метров высотой (25 этажей). Екатеринбург эту планку давно переступил. Даже Москва развивается иначе: есть Сити с 300-метровыми башнями, а остальные районы не выше 100. С одной стороны, рост вверх - это вынужденная мера, с другой - дает потребителям более интересный продукт.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Путин: В устаревшей ГТС Украины в любой момент может что-то лопнуть
Песков назвал локдауны абсолютно нежелательным сценарием
Цены на газ в Европе обвалились на 600 долларов от суточных максимумов
Арестованным за избиение в метро приезжим грозит до десяти лет тюрьмы
Умер сенатор от Адыгеи Олег Селезнев