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06.10.2021 11:08
Рубрика: Общество

Курганским медикам доплатят за привитых от COVID-19 пациентов

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

Департамент здравоохранения Курганской области издал приказ о выплатах стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медработникам, которые участвуют в вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

В Хабаровском крае медикам доплатят за привитых от COVID-19

По документу, выплата за одного привитого составляет 200 рублей. В эту сумму входит подготовка к вакцинации (осмотр, выдача его результата и решение на введение вакцины) - 140 рублей, подготовка и введение самого препарата - 60 рублей. Расходы на доплату разделят пополам региональный и федеральный бюджеты.

Приказ был издан 1 октября, но стимулирующие выплатят медикам, как говорится в документе, с 27 августа (то есть - задним числом) по 31 декабря 2021 года.

Обстановка с коронавирусом в Курганской области остается неспокойной. По данным оперштаба на 5 октября, лабораторно подтверждены 149 новых случаев. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлен 34209 пациентов с COVID-19.

Напомним, с 4 октября введен фильтр для посещения культурных и спортивных учреждений и мероприятий. Чтобы побывать на концерте, в музее или театре, надо предъявить QR-код как подтверждение прививки от COVID-19, либо справку о перенесенной не более полугода назад болезни, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более 72 часов назад.

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