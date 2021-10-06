На Урале не получится утилизировать аккумуляторы от электросамокатов

Сезон езды на полюбившихся горожанам электросамокатах подходит к концу. Однако осенью технику не просто отправят на хранение - часть готовят к утилизации. Главная сложность - куда сдать отслужившие свой срок литиевые аккумуляторы, которые являются источником питания экологичного транспорта? Дело в том, что инфраструктура для их переработки в России практически не развита, а ее стоимость очень высока. Сервисы кикшеринга - краткосрочной аренды электросамокатов рассказали, как решают эту проблему.

Бум электросамокатов начался на Урале относительно недавно, техника пока новая. Однако вопрос утилизации аккумуляторов владельцам придется решать уже совсем скоро. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Так, первым программу утилизации отработавших свое самокатов запустил кикшеринг Urent. Еще весной он направил партию на рециклинг в один из немногих в России комплексов по переработке электронных отходов. Всего за сезон было утилизировано 565 самокатов и 323 аккумулятора, рассказали в пресс-службе сервиса. Стоимость таких услуг в компании не раскрывают, но из открытых данных известно, что переработка литий-ионных батарей обходится дороже, чем другого подобного вторсырья.

- Мы полностью продумали жизненный путь электросамоката: от закупки на заводе до его экологически ответственной утилизации. Нам как массовому сервису шеринга в России, работающему в более чем 60 городах, важно задать экостандарты для всей отрасли микромобильности. Также мы собираемся установить экопарковки из переработанного металла, - говорит гендиректор Urent Николай Богатищев.

В среднем устройство служит три-пять сезонов, затем его разбирают на детали. Компоненты делят на фракции: металл, пластик, батареи утилизируют отдельно. Кстати, до 95 процентов материалов можно использовать в качестве вторсырья. Правда, пока из разных регионов, включая Средний и Южный Урал, куда сервис зашел в апреле, детали свозят для рециклинга в столицу.

- Понимая всю важность этой работы, мы обсуждаем с партнерами проект переработки самокатов и аккумуляторов. Часть неиспользуемых в аренде скутеров уже хранится на нашем складе и готовится к утилизации. Сейчас на нем находятся несколько тысяч транспортных средств, а всего в 20 российских городах парк составляет 40 тысяч единиц, - делятся в пресс-службе еще одного сервиса кикшеринга - Whoosh.

Из разных регионов, включая Средний и Южный Урал, детали электросамокатов свозят для рециклинга в столицу

Как поясняют эксплуатанты, некоторые встроенные функции изделия позволяют максимально использовать емкость аккумуляторов, повышая тем самым экологичность техники. К примеру, часть электроэнергии при торможении возвращается для повторного использования, подзаряжая батарею. Это, кстати, влияет и на безопасность езды на электросамокате.

Whoosh заработал в России по франшизе в 2019-м, а в Свердловской и Челябинской областях появился в прошлом году. В двух уральских регионах суммарно работает более 3000 единиц техники. Как подсчитали в сервисе, за нынешний год екатеринбуржцы проехали на его самокатах около шести миллионов километров. Двухколесный друг - не просто средство развлечения. Как правило, он заменяет жителям Урала общественный транспорт либо машину (доля таких поездок - свыше 60 процентов).

Однако все операторы кикшеринга отмечают: предприятий по утилизации электроники действительно мало. При этом рынок растет, а значит, вопрос неизбежно придется решать. Только за первое полугодие спрос на поминутную аренду электросамокатов в стране в пять раз превысил цифру 2020 года. Появляются и новые игроки, скажем, летом в Екатеринбург зашел международный сервис Busy Fly. К тому же многие россияне приобретают электросамокаты для себя, и не факт, что они окажутся такими же экологически ответственными, как крупные компании, и не выбросят отслуживший аккумулятор в обычный мусорный контейнер.

Тем временем

Помимо проблемы утилизации, шеринговый бизнес создал сложности для пешеходов и автомобилистов. Растущее количество ДТП с участием самокатчиков заставило власти принимать жесткие решения. В результате в пешеходных зонах разных городов скорость микромобильного транспорта ограничили до 15 километров в час, а в столице Среднего Урала предложили оборудовать дорожную разметку для двухколесных средств. Осенью в Екатеринбурге при поддержке операторов обещают создать и зоны виртуальной парковки самокатов.