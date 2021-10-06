На Урале работодатели предложили варианты решения кадровой проблемы

Промышленники Южного Урала говорят об острой нехватке специалистов. В большинстве отраслей сложилось катастрофическое положение с обеспечением рабочими кадрами, вызванное не только демографической ситуацией, но и пробелами в системе профподготовки. Челябинский Союз промышленников и предпринимателей (СПП) разработал пакет мер, призванных изменить положение дел.

Количество рабочих в России год от года снижается, а квалифицированные и вовсе на вес золота. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Начальников больше, чем подчиненных

На российском рынке труда сложилась парадоксальная ситуация: при общем сокращении количества рабочих мест предприятия не могут заполнить вакансии. Во-первых, из-за возросших требований к квалификации соискателей, во-вторых, из-за оттока рабочей силы в сферу услуг.

Ученые Высшей школы экономики приводят данные: численность руководителей за последнее время увеличилась в 2,2 раза, специалистов высшего уровня квалификации - почти в полтора, работников сферы обслуживания - на 36 процентов, специалистов среднего уровня квалификации - на 12. А вот количество рабочих снизилось на 38 процентов.

Исследование Центра мониторинга развития промышленности (ЦМРП), в котором участвовало 500 руководителей компаний, также показало дефицит рабочих и инженеров (об этом заявили 51 и 42 процента опрошенных соответственно), а также управленцев среднего звена - мастеров, технологов, бригадиров (30 процентов). Об отсутствии проблем с формированием штата сообщила лишь пятая часть респондентов.

Лишь треть студентов СПО учатся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих

К примеру, в объединении "Южуралзолото", по данным челябинского СПП, не хватает более тысячи рабочих, и такая картина во многих компаниях, что заставляет руководителей включаться в "гонку зарплат", переманивать людей.

Исчезающий вид

Основные поставщики рабочих кадров для промышленности - организации среднего профессионального образования (СПО). По данным вице-президента регионального СПП Семена Мительмана, в Челябинской области в этой системе лишь треть студентов учится по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. За последние годы число обучающихся рабочим специальностям сократилось втрое.

Как же решить эту проблему? Объединение промышленников предлагает не просто скорректировать, а изменить структуру подготовки кадров, увеличив выпуск рабочих под потребности реального сектора.

Еще в 2019 году Министерство просвещения РФ вынесло на общественное обсуждение проект приказа о пересмотре списка профессий для обучения в СПО. Согласно ему предполагается прекратить подготовку по ряду специальностей, таких, например, как автомеханик, мастер отделочных строительных работ, слесарь. Всего список должен сократиться почти на 100 профессий, которые "устарели содержательно", "исчезают" или "изменились так, что необходимые навыки можно получить и на краткосрочных курсах". На замену им должны прийти программы подготовки работников из списка топ-50 перспективных профессий и специальностей, утвержденных Минтруда еще в 2015 году. Но в СПП уверены: планирование кадровой потребности должно начинаться не в Москве, а на уровне предприятий и муниципалитетов.

В пику представителям бизнеса замминистра образования и науки региона Виталий Литке напоминает, что в области принят и в 2017-2018 годах апробирован стандарт обеспечения кадрового роста. Более того, опыт Челябинской области признали успешным и распространили на другие субъекты РФ. В частности, проводится прогнозирование кадровых потребностей территории, в котором участвуют около 500 организаций. При этом позицию объединения работодателей замминистра охарактеризовал как пассивную и призвал к большей вовлеченности в этот процесс.

Вычет - в зачет

Впрочем, точный прогноз проблему не решит, когда финансирование СПО из-за дефицита бюджета обеспечивается лишь на 50-60 процентов. В результате колледжи не могут закупить современное оборудование, расходные материалы. Причем стандарт образования один, а обеспечение в субъектах РФ разное: в Москве подготовка рабочего высокой квалификации обходится в 120 тысяч рублей (в три раза больше, чем в среднем по стране), в Челябинске - всего в 8 тысяч, приводит цифры Семен Мительман.

Работодатели готовы подставить плечо СПО, если их средства пойдут целевым образом на обучение и укрепление матбазы. При этом бизнес предлагает законодательно определить механизм стимулирования таких инвестиций на федеральном уровне. Например, ввести налоговый вычет для компаний, участвующих в создании современных учебных центров, как сделано в Германии. На пользу СПО пойдет и привязка показателей эффективности работы чиновников к участию территорий в конкурсах на получение бюджетного финансирования для профобразования.

Служба на гражданке

По данным ЦМРП, представители 60 процентов компаний отмечают, что выпускники СПО "получают крайне низкий уровень квалификации" или "абсолютно не готовы работать на реальном предприятии". Еще почти 40 процентов респондентов полагают, что теоретическая база у начинающих хорошая, но они плохо подготовлены к практической работе.

Работодатели, использующие инструменты независимой оценки квалификаций, обеспечивают на своих предприятиях труд с минимальными нарушениями и издержками. Но пока эта практика не пустила глубокие корни, говорит возглавляющая совет руководителей центров оценки квалификаций Татьяна Ширшова. Челябинская область одна из первых, по ее словам, включилась в 2012 году в процессы становления национальной системы квалификаций, хотя лидером не стала, и причины тому эксперт усматривает в том, что сами работодатели не спешат создавать центры независимой оценки квалификаций, а половина созданных не работает. Выпускники лишь шести профессиональных образовательных организаций проходят эту процедуру.

С точки же зрения СПП, лучший способ поднять профессиональный уровень молодых сотрудников - шире использовать дуальную модель обучения (в качестве эксперимента она применяется пока в Челябинске и Магнитогорске). Такой подход, поясняет Мительман, предполагает постоянное совмещение теории и практики: студенты попадают на производство не на два месяца в году, а проводят там значительную часть учебного времени.

В колледжах, где подготовка кадров нацелена на конкретного работодателя, показатель трудоустроенных выпускников выше среднего уровня

Еще важнее "довести" молодого специалиста до проходной, закрепить в цехе. В учебных заведениях, где подготовка кадров нацелена на конкретного работодателя, показатель трудоустроенных выпускников выше среднего уровня. Тем не менее ситуация не идеальна: по итогам 2020 года из 18 364 окончивших колледжи и техникумы Южного Урала работают 10 589 - 57,7 процента. Куда же исчезли остальные?

Эксперты объясняют этот пробел призывом в армию сразу после получения диплома. А после службы ребята нередко уезжают в другие города, в результате региональные инвестиции в подготовку кадров становятся еще менее эффективными. Чтобы избежать этого, в Челябинской области стали практиковать подписание соглашений руководителей компаний с воинскими подразделениями (такой опыт есть на ЧТПЗ и ММК). Новобранцев оставляют служить на малой родине или неподалеку, что позволяет будущему работодателю не терять их из виду.

Но СПП предлагает пойти еще дальше - обратиться в Минобороны РФ с предложением, чтобы работу на производствах, выполняющих гособоронзаказ, молодым людям могли приравнять к альтернативной службе.

Между тем

Начальник ГУ по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов прогнозирует, что дефицит кадров будет усугубляться. Он видит резервы в привлечении соотечественников из-за рубежа. Речь не о мигрантах, а о людях, которые возвращаются на родину. Среди них около 40 процентов имеют высшее образование и столько же - среднее специальное. Для справки: в 2016-2020 годах по программе "Соотечественники" в регион переехали 41 622 человека.