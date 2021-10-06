На Урале женщина отсудила свою собаку у соседей

В Озерске судебные приставы добились передачи короткошерстного той-терьера по кличке Тоша его законной владелице. Когда женщина и ее муж попали в больницу, то попросили соседей присмотреть за собакой. Однако вернуть ее назад оказалось не просто, сообщили в среду в УФССП Челябинской области.

- Соседи забрали собаку в свою семью, где за время отсутствия хозяев полюбили нового питомца, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Так случилось, что госпитализация супругов затянулась, женщина поправилась, а ее муж скончался в больнице. И когда она, оправившись от потери, попросила семью вернуть Тошу, то услышала, что к собачке уже привыкли дети, а поэтому возвращать ее они не намерены.

Женщина была вынуждена обратиться в суд, который признал ее требования законными и передал исполнительный лист о принудительном взыскании животного.

Сначала в разговоре с представителями закона соседи подтвердили, что не намерены возвращать собаку и готовы урегулировать спор как-то иначе. Однако когда их предупредили об уплате исполнительского сбора и ограничительных мерах личного характера, пошли на попятную.

Передача собаки хозяйке прошла в отделении судебных приставов Озерска, о чем составлен соответствующий акт.