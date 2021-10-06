Почему в тюменской школе учебный год начался только для троих учеников

Второй месяц в Новоберезовской сельской школе Аромашевского района, рассчитанной на почти четыре сотни человек, гранит науки грызут лишь три школяра: одна второклассница и два четвероклассника. Остальных - 12 учеников с пятого по десятый класс - с 1 сентября возят на автобусе по разбитой дороге в Кротовскую школу за 28 километров от дома. В числе других малокомплектных учебных заведений в округе обе являются филиалами Аромашевской средней общеобразовательной школы имени Кармацкого. Почему разорвали единый школьный коллектив? Что будет с двухэтажным добротным зданием, когда его покинут ребята из начального звена? А с селом, которое рано или поздно останется без учебного заведения? В "образовательной оптимизации" вдали от областной столицы разбиралась "РГ".

Новоберезовка - самая что ни на есть сибирская глубинка: от Ишима - более ста километров, от Тюмени - более трехсот. На начало этого года - всего 500 жителей, с деревней Кусеряк, входящей в Новоберезовское сельское поселение, - 600. Есть дома простые, есть крепкие усадьбы. Ну а вообще народ живет без фарса - вкалывает от восхода до заката, выращивая на продажу скот, обрабатывая поля. Здесь, в 75 километрах от райцентра, на улице Садовой с 1992 года работает большая двухэтажная школа, видная со всех окраин.

Долгие годы ей хватало и детей, и педагогов. Она выпустила в мир Героев Советского Союза Аркадия Зенковского, Ивана Казака, Петра Марчука и Героя России генерал-полковника Александра Журавлева, соратника министра обороны Шойгу, обзавелась собственным музеем, куда в обязательном порядке ведут гостей. Однако школьный дом, несколько десятилетий считавшийся, как в любом русском селе, сердцевиной, буквально за две с небольшим недели до начала нового учебного года осиротел.

- Начальник районного управления образования Анатолий Анаприюк и директор Аромашевской школы Татьяна Алферова собрали коллектив и объявили, что оставят в селе только начальное звено, а среднее и старшее переведут в Кротово. Причину "перераспределения сил" руководитель обозначила так: нет педагогов, - объясняет теперь уже бывший словесник Ольга Пузанова.

Вот и замглавы района Елена Горбунова на вопрос "РГ", нельзя ли было придумать менее болезненное решение, подчеркнула: "До последних дней августа директор Аромашевской школы предпринимала все попытки восполнить нехватку кадров в филиале, размещала информацию о наличии вакансий для привлечения педагогов из других районов и регионов".

Со слов Ольги Васильевны, еще весной коллектив с согласия бывшей заведующей Новоберезовским филиалом Юлии Гаврик разделил предметную нагрузку, составил тарификационный план на 2021-2022 учебный год. Все шестеро учителей-многостаночников были согласны продолжать работу, строили планы. Но летом коллеги Пузановой неожиданно объявили об увольнении. Самой ей, пенсионерке, вручили уведомление о сокращении. На рабочем посту осталась Лариса Дудич: она теперь учитель начальных классов, "англичанка" и педагог в консультативно-методическом пункте для дошкольников.

- Ни начальник управления образования, ни директор Аромашевской школы даже не попытались сохранить наш штат, достоверно зная, как трудно привлечь педагогические кадры в сельскую местность. Нас специально собрали перед началом учебного года, чтобы мы не успели что-то предпринять. Отобрать 12 учеников, в которых мы вложили столько сил, - подлость, - утверждает Ольга Пузанова.

Суета вокруг учебного заведения то разгоралась, то затихала (и, кстати, тлеет до сих пор): сначала родители собрали подписи за Новоберезовку, энтузиасты даже отправили обращение на прямую линию губернатора с просьбой оставить все по-прежнему. "Для обучения детей создан коллектив в Кротовской средней школе", - повторила ответ местная администрация. Пузанова добавляет, что будущие десятиклассники ходили к Татьяне Алферовой, просили разрешить им доучиться в родных стенах, но директор предложила выбрать: либо Кротово, либо учеба на дому.

- Мы уж было хотели упросить кротовских педагогов, чтобы, наоборот, они приезжали к нам в Новоберезовку во вторую смену, у нас ведь школа гораздо лучше - и новее, и больше, но директор предупредила: начнете настаивать, и те уволятся… - рассказывает Руфина Штыкова, мама шестиклассницы Риты.

В общем, повздыхав-поохав, взрослые написали заявления на перевод. Теперь на огромное здание приходится всего три ученика и один учитель. Пока сохранены места уборщиц, поварих и сторожей, но почему-то думается, что после Нового года в услугах некоторых перестанут нуждаться. Сельчане судачат: неужели в школу переведут клуб, чтобы здание не простаивало? Вполне обычное деревенское соседство: на одном этаже - образование, на другом - культура. Смежные отрасли в единой упряжке побегут.

Вряд ли именно у этой истории есть "обратная тяга", но она вновь заставляет вернуться к разговору про оптимизацию. Ее то взахлеб ругали, то осторожно оценивали, но отменить процесс перехода малых школ под крыло либо более крупных, либо более успешных не смогли. Так, на территории всей Тюменской области число юрлиц с 422 сократилось в два раза; реорганизуемые заведения стали филиалами, структурными подразделениями или дополнительными корпусами. В областном департаменте образования и науки сдержанно объясняют: "Цель реорганизации - объединение ресурсов нескольких учреждений для достижения эффективности их деятельности по повышению качества образования учеников, так как освобождающиеся при слиянии средства идут на повышение квалификации педагогов, покупку литературы, учебно-наглядных пособий, лабораторного оборудования, спортинвентаря, мебели; такой шаг позволяет повысить управляемость школ, ведь директора должны уметь организовывать самостоятельную работу, а не просто быть исполнителями". Безусловно, имеет место банальная экономия - на содержание одной большой школы тратится гораздо меньше денег, чем на две небольших. Не исключено, что присоединение слабых к сильным должно элементарно улучшить статистику.

Кстати

Несколько лет назад Высшая школа экономики выпустила исследование о результатах слияния школ в Москве с 2012-го по 2016-й год. За четыре сезона число учебных заведений в столице сократилось почти в два раза: с 1572 до 700. Эксперты писали: да, стало легче попасть в профильный класс, но вот ученики, не прошедшие отбор, переводились в обычные коллективы, сформированные по остаточному принципу, а потом пополняли ряды студентов техникумов. Учеников с низким баллом на ЕГЭ действительно стало меньше, но и какого-то серьезного скачка не произошло. Статистика так и не показала желаемые цифры. Негативно к объединению школ отнеслись учителя, назвав систему "фабрикой по клепанию высоких баллов ЕГЭ".

Между тем

Для ребятишек из небольшого села Малая Зоркальцева в Тобольском районе взамен старой школы построили новую, никого никуда не переводя. Уж не в память ли о писателе Константине Лагунове, который там учился в 30-е годы? По региональной программе замены ветхих деревянных школ доделывают одноэтажную на 60 мест в труднодоступной деревне Хмелева, тоже в Тобольском районе. А возьмем Новоберезовскую: с ремонтом, техникой, в числе отстающих не числилась, демонстрировала хорошие показатели по аттестации, имела единую, пусть и небольшую, команду из учеников и учителей. Да, в ней никогда не училось четыре сотни детей - ее построили "на вырост", совершенно не ведая, что после развала совхоза село медленно, но верно начнет терять жителей - старики умирают, молодежь уезжает. Сейчас в Новоберезовке всего три ребенка детсадовского возраста. Последний малыш появился на свет три года назад. Вряд ли родится кто-то еще. Прежний коллектив, говорит учитель Пузанова, отчетливо понимал, что его судьба тоже предрешена… Просто педагоги, не ожидая подвоха, планировали доработать вместе, проводить во взрослую жизнь ребятишек и разойтись - кто на заслуженный отдых, кто в другие школы.

А как у соседей?

На Ямале впервые 31 классный руководитель получит премию в 25 тысяч рублей. Лучших из лучших определили в ходе специального конкурса.

При подведении итогов учитывались не только успеваемость учеников и как часто они участвуют в олимпиадах, но и то, что думают школьники о буллинге, насколько готовы поддерживать слабых одноклассников, осознают ли деструктивную роль отдельных сетевых сообществ. А кроме того, как относятся к семейным ценностям и ценностям страны в целом. То есть очень важно, какие нравственные ориентиры дают классные руководители ученикам.

Как отмечают в департаменте образования ЯНАО, цель премии - повысить престиж учительской профессии и популяризировать уникальный опыт лучших классных руководителей. Учрежденная в 2021-м профессиональная премия станет ежегодной.

Кроме того, к Дню учителя для ямальских педагогов организовали бесплатные фотосессии. В муниципалитетах округа развернуты 17 мобильных съемочных студий с лучшими фотомастерами и дизайнерами региона. Итогом акции станет масштабная онлайн-выставка.