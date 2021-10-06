Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид

Самую крупную со времен МММ сеть, по признакам напоминающую пирамиду, создали четыре предпринимателя из Казани. Обычным клиентам они обещали доходность в 20-30 процентов годовых, а звездам - покупку дорогих квартир и машин за треть стоимости. При этом не имея лицензии Банка России и регистрации юрлица в РФ. По сути, бизнес существовал на принципах сетевого маркетинга: приведи друга - получи процент. Репортеры канала "Россия 24" и "Дежурной части" программы "Вести" выяснили: чтобы вложиться, клиенты должны были купить криптовалюту, а дальше на сайте обменять ее на CYFRON. Позднее основатели перевели все расчеты в свою криптовалюту - токен FNK. Народ называл ее "финиками". Причем в соглашении, предлагаемом вкладчикам, сказано: CYFRON всего лишь "предоставляет платформу с возможностью вступить в различные игровые программы, которые имитируют ситуации, связанные с инвестированием".
Почему столько людей поверили заманчивым речам и можно ли противостоять адептам, заманивающим в свои сети? Об этом мы расспросили эксперта Регионального центра финансовой грамотности Свердловской области, профессора УрГЭУ и УрФУ, доктора экономических наук Елену Разумовскую.
Елена Александровна, неужели прививка от МММ перестала действовать?
Елена Разумовская: Причин появления Finiko несколько. Во-первых, обилие предложений по инвестированию для физлиц. Когда постоянно, я бы даже сказала агрессивно, крутят рекламу, в которой известные актеры дают понять, что пассивный доход получать легко и просто, люди реагируют. Второй фактор - общеэкономический фон. Раскрутка Finiko началась в середине 2019 года, население только отошло от девальвационного шока 2014 года, потом пришла пандемия: кто-то потерял работу, просел в доходах. Чем глубже личный кризис, чем более закредитован человек, тем больше склонен надеяться на счастливый случай.
Третий фактор - недооценка исторического опыта. Я часто слышу от студентов, когда рассказываю про финансовые пирамиды 90-х: "Нет, мы на такое не попадемся". Но забывают: создатели пирамид тоже ориентируются в трендах. Finiko оказалась успешна, потому что сыграла на модных маркерах (биткоин), но сделала ставку не на молодежь, менее платежеспособную, а на аудиторию 30-50 лет, принимающую финансовые решения самостоятельно.
Крах мог случиться еще полгода назад, но тогда биткоин взлетел в цене и многие размечтались...
Елена Разумовская: Очень удачная психологическая зацепка. На самом деле никто не знает, когда и почему подорожает биткоин или другая из 200 известных криптовалют. Анализ его динамики за последние годы показывает: рост и провалы обычно глубокие, с большой амплитудой, однако их нельзя привязать к внешним факторам, как у нефти, например. Это не значит, что все связанное с криптовалютой - однозначно пирамида, но на 95 процентов современные МММ ориентированы именно на этот высокоспекулятивный инструмент.
Разве не инфантилизм - влезть в долги, а потом надеяться на случай?
Елена Разумовская: Для вкладчиков Finiko референтная, знаковая группа решила свои проблемы (купила роскошный дом, машину и т. п.), значит, и они смогут. Психика человека устроена так, что ему постоянно нужно подтверждение "правильности" своего выбора. Когда из каждого утюга призывают заниматься инвестициями на фондовом рынке, в конечном итоге приходит мысль: все получают пассивный доход, только ты еще не попробовал. Плюс обычное сарафанное радио: кто-то на этом заработал и рассказал другим.
Кто больше склонен вступать в пирамиды?
Елена Разумовская: С большей долей вероятности это люди со средним или неоконченным высшим образованием, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. И она трансформирует ценности, которые они всегда исповедовали.
Смотришь сюжеты про рыдающих жертв Finiko на канале "Россия"... С одной стороны, жалко людей, с другой - удивляешься. Что надо сказать мужу, чтобы при наличии трех детей он согласился продать квартиру и вложить все деньги в Finiko?
Елена Разумовская: Потому что вы в это не верите. А если она искренне верила, то найти взаимопонимание в семье можно, ведь оба супруга решают общие задачи. Ну и не забывайте: у нас в обществе еще силен паттерн "советского мужчины": он получку домой принес, а как ее потратить, решает жена.
Как себя вести, когда тебя начинают настойчиво "вербовать" адепты пирамиды?
Елена Разумовская: Даже будучи морально готовыми к таким атакам, люди тем не менее оказываются жертвами, когда ведут себя рассеянно, несосредоточенно. Включите так называемого внутреннего смотрителя: внимательно слушайте как собеседника, так и свою интуицию и улавливайте нестыковки. Ни в коем случае не общайтесь на бегу или переживая о проблемах на работе, детях, домашних животных и т. п.
У вербовщиков есть определенные алгоритмы, скрипты, их главная задача - забросать вас словами. При этом они не очень следят за потоком речи, допускают оговорки, бывают нелогичны. Никогда не надо сразу на что-то соглашаться. В прямой спор лучше не вступать. Плавно закругляемся: "Я вас услышала, но не готова прямо сейчас принять решение. Где взять дополнительную информацию?" Если опасаемся навязчивости, можно выказать пассивную заинтересованность: "Спасибо, свяжемся позже". То есть берем время на обдумывание, выходим и заносим абонента в "черный список".
Если близкий человек втянут в пирамиду, можно его спасти?
Елена Разумовская: Наше желание зачастую встречает враждебный отклик. Есть такой момент в психологии конфликтов, когда люди перестают верить своим и верят в какие угодно нелепые высказывания чужих. Остается принять ситуацию, обезопасить по максимуму имущество (например, брачным контрактом) и ждать.
А потом помогать выбраться из ямы?
Елена Разумовская: Поддержать морально - да, может, помочь с работой, но давать деньги я не советую. Иначе человек повторит ошибку. Россия в этом смысле не уникальна: другие страны проходили то же самое, просто набили шишки гораздо раньше. Вспомните Великую депрессию в США: богатые люди поступали нерационально, пытаясь спасти свою компанию, семью и честь. А мы, образно говоря, по уровню финансовой грамотности находимся еще в первом классе: учимся писать, считать, читать. Очевидно, что не все окончат школу с золотой медалью, но программы финансового просвещения надо продолжать осваивать.
Почему жертвы телефонных и кибермошенников уверяют, что их подвергли гипнозу, НЛП-программированию?
Елена Разумовская: Несколько западных судебных процессов на слуху, в России я пока не слышала, что удалось доказать применение НЛП. Попавшие в беду сами себе не могут признаться, что ошиблись, ведь их предупреждали, поэтому утверждают: "Обработали".
Насколько профессиональны мошенники, если можно к ним применить это понятие?
Елена Разумовская: "Холодные" звонки - самый примитивный уровень. Люди, которые этим занимаются, не стрессоустойчивы. Пока ты им подыгрываешь, они словоохотливы, у них дружелюбный тон. Как только ты нарушаешь протокол, например, отвечаешь: "Это не ваше дело, куда я потратила 20 тысяч", сразу возникает пауза, а потом агрессия.
В соцсетях аферисты более профессиональны. Сначала к тебе стучатся, чтобы познакомиться, потом задают невинные вопросы: "Чем ты будешь заниматься вечером? Какое твое любимое имя?" В конечном итоге не просят о помощи, а предлагают ее - это подкупает. Например: "Я вышлю денег, чтобы ты могла приехать ко мне в гости". Чаще всего это форма депозита: чтобы им воспользоваться, нужно ввести свои реквизиты.