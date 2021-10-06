Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид

Компания Finiko обманула десятки тысяч россиян из разных регионов. Суммы ущерба колеблются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. Пострадавшие разделились на два лагеря. Одни признали, что надежды разбогатеть потерпели крах, и сейчас пытаются искать вторую работу, чтобы хоть как-то гасить взятые кредиты. По мнению других, Кирилл Доронин непременно все вернет, когда выйдет из СИЗО.

В 1994 году вкладчики МММ собирали подписи в поддержку арестованного Сергея Мавроди. Спустя 27 лет ситуация повторилась: многие из пострадавших от Finiko надеются, что Кирилл Доронин вернет деньги, когда выйдет из СИЗО. Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Самую крупную со времен МММ сеть, по признакам напоминающую пирамиду, создали четыре предпринимателя из Казани. Обычным клиентам они обещали доходность в 20-30 процентов годовых, а звездам - покупку дорогих квартир и машин за треть стоимости. При этом не имея лицензии Банка России и регистрации юрлица в РФ. По сути, бизнес существовал на принципах сетевого маркетинга: приведи друга - получи процент. Репортеры канала "Россия 24" и "Дежурной части" программы "Вести" выяснили: чтобы вложиться, клиенты должны были купить криптовалюту, а дальше на сайте обменять ее на CYFRON. Позднее основатели перевели все расчеты в свою криптовалюту - токен FNK. Народ называл ее "финиками". Причем в соглашении, предлагаемом вкладчикам, сказано: CYFRON всего лишь "предоставляет платформу с возможностью вступить в различные игровые программы, которые имитируют ситуации, связанные с инвестированием".

Почему столько людей поверили заманчивым речам и можно ли противостоять адептам, заманивающим в свои сети? Об этом мы расспросили эксперта Регионального центра финансовой грамотности Свердловской области, профессора УрГЭУ и УрФУ, доктора экономических наук Елену Разумовскую.

Елена Александровна, неужели прививка от МММ перестала действовать?

Елена Разумовская: Причин появления Finiko несколько. Во-первых, обилие предложений по инвестированию для физлиц. Когда постоянно, я бы даже сказала агрессивно, крутят рекламу, в которой известные актеры дают понять, что пассивный доход получать легко и просто, люди реагируют. Второй фактор - общеэкономический фон. Раскрутка Finiko началась в середине 2019 года, население только отошло от девальвационного шока 2014 года, потом пришла пандемия: кто-то потерял работу, просел в доходах. Чем глубже личный кризис, чем более закредитован человек, тем больше склонен надеяться на счастливый случай.

Третий фактор - недооценка исторического опыта. Я часто слышу от студентов, когда рассказываю про финансовые пирамиды 90-х: "Нет, мы на такое не попадемся". Но забывают: создатели пирамид тоже ориентируются в трендах. Finiko оказалась успешна, потому что сыграла на модных маркерах (биткоин), но сделала ставку не на молодежь, менее платежеспособную, а на аудиторию 30-50 лет, принимающую финансовые решения самостоятельно.

Крах мог случиться еще полгода назад, но тогда биткоин взлетел в цене и многие размечтались...

Елена Разумовская: Очень удачная психологическая зацепка. На самом деле никто не знает, когда и почему подорожает биткоин или другая из 200 известных криптовалют. Анализ его динамики за последние годы показывает: рост и провалы обычно глубокие, с большой амплитудой, однако их нельзя привязать к внешним факторам, как у нефти, например. Это не значит, что все связанное с криптовалютой - однозначно пирамида, но на 95 процентов современные МММ ориентированы именно на этот высокоспекулятивный инструмент.

Разве не инфантилизм - влезть в долги, а потом надеяться на случай?

Елена Разумовская: Для вкладчиков Finiko референтная, знаковая группа решила свои проблемы (купила роскошный дом, машину и т. п.), значит, и они смогут. Психика человека устроена так, что ему постоянно нужно подтверждение "правильности" своего выбора. Когда из каждого утюга призывают заниматься инвестициями на фондовом рынке, в конечном итоге приходит мысль: все получают пассивный доход, только ты еще не попробовал. Плюс обычное сарафанное радио: кто-то на этом заработал и рассказал другим.

Кто больше склонен вступать в пирамиды?

Елена Разумовская: С большей долей вероятности это люди со средним или неоконченным высшим образованием, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. И она трансформирует ценности, которые они всегда исповедовали.

Смотришь сюжеты про рыдающих жертв Finiko на канале "Россия"... С одной стороны, жалко людей, с другой - удивляешься. Что надо сказать мужу, чтобы при наличии трех детей он согласился продать квартиру и вложить все деньги в Finiko?

Елена Разумовская: Потому что вы в это не верите. А если она искренне верила, то найти взаимопонимание в семье можно, ведь оба супруга решают общие задачи. Ну и не забывайте: у нас в обществе еще силен паттерн "советского мужчины": он получку домой принес, а как ее потратить, решает жена.

Как себя вести, когда тебя начинают настойчиво "вербовать" адепты пирамиды?

Елена Разумовская: Даже будучи морально готовыми к таким атакам, люди тем не менее оказываются жертвами, когда ведут себя рассеянно, несосредоточенно. Включите так называемого внутреннего смотрителя: внимательно слушайте как собеседника, так и свою интуицию и улавливайте нестыковки. Ни в коем случае не общайтесь на бегу или переживая о проблемах на работе, детях, домашних животных и т. п.

У вербовщиков есть определенные алгоритмы, скрипты, их главная задача - забросать вас словами. При этом они не очень следят за потоком речи, допускают оговорки, бывают нелогичны. Никогда не надо сразу на что-то соглашаться. В прямой спор лучше не вступать. Плавно закругляемся: "Я вас услышала, но не готова прямо сейчас принять решение. Где взять дополнительную информацию?" Если опасаемся навязчивости, можно выказать пассивную заинтересованность: "Спасибо, свяжемся позже". То есть берем время на обдумывание, выходим и заносим абонента в "черный список".

Если близкий человек втянут в пирамиду, можно его спасти?

Елена Разумовская: Наше желание зачастую встречает враждебный отклик. Есть такой момент в психологии конфликтов, когда люди перестают верить своим и верят в какие угодно нелепые высказывания чужих. Остается принять ситуацию, обезопасить по максимуму имущество (например, брачным контрактом) и ждать.

А потом помогать выбраться из ямы?

Елена Разумовская: Поддержать морально - да, может, помочь с работой, но давать деньги я не советую. Иначе человек повторит ошибку. Россия в этом смысле не уникальна: другие страны проходили то же самое, просто набили шишки гораздо раньше. Вспомните Великую депрессию в США: богатые люди поступали нерационально, пытаясь спасти свою компанию, семью и честь. А мы, образно говоря, по уровню финансовой грамотности находимся еще в первом классе: учимся писать, считать, читать. Очевидно, что не все окончат школу с золотой медалью, но программы финансового просвещения надо продолжать осваивать.

Атака на мозги

Почему жертвы телефонных и кибермошенников уверяют, что их подвергли гипнозу, НЛП-программированию?

Елена Разумовская: Несколько западных судебных процессов на слуху, в России я пока не слышала, что удалось доказать применение НЛП. Попавшие в беду сами себе не могут признаться, что ошиблись, ведь их предупреждали, поэтому утверждают: "Обработали".

Насколько профессиональны мошенники, если можно к ним применить это понятие?

Елена Разумовская: "Холодные" звонки - самый примитивный уровень. Люди, которые этим занимаются, не стрессоустойчивы. Пока ты им подыгрываешь, они словоохотливы, у них дружелюбный тон. Как только ты нарушаешь протокол, например, отвечаешь: "Это не ваше дело, куда я потратила 20 тысяч", сразу возникает пауза, а потом агрессия.

В соцсетях аферисты более профессиональны. Сначала к тебе стучатся, чтобы познакомиться, потом задают невинные вопросы: "Чем ты будешь заниматься вечером? Какое твое любимое имя?" В конечном итоге не просят о помощи, а предлагают ее - это подкупает. Например: "Я вышлю денег, чтобы ты могла приехать ко мне в гости". Чаще всего это форма депозита: чтобы им воспользоваться, нужно ввести свои реквизиты.