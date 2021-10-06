Сотрудница птицефабрики "Рефтинская" добилась права работать сидя

С 2018 года женщина боролась с предприятием за право работать сидя. Она писала жалобы в различные инстанции, доказывая, что условия труда на участке обвалки неоправданно тяжелые. Руководство настаивало: так обвальщицы работают быстрее.

Наконец, позицию Клюкиной поддержал Роспотребнадзор: оказывается, по нормативам стоя можно работать не более 60 процентов рабочего времени. Тогда в цехе поставили скамейку, на которой женщины могут расслабить ноги трижды в день по десять минут. Мы обратились в Роспотребнадзор Свердловской области, чтобы выяснить, привело ли руководство птицефабрики условия труда работниц в соответствие с санитарными нормативами. С конца августа специалисты надзорного органа проводили очередные лабораторные исследования на предприятии. Вывод: сейчас время работы стоя составляет 97,3 процента. Класс условий труда - вредный второй степени. Скамейка у стены цеха на этот показатель никак не влияет. Птицефабрике выдали новое предписание: "снизить тяжесть труда работников до установленного санитарным законодательством уровня".

- Есть два варианта решения проблемы. Первый - оснащение рабочего места сиденьем-поддержкой. Оно должно разгрузить опорно-двигательный аппарат при работе стоя, - рассказал "РГ" начальник отдела надзора по гигиене труда Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Роман Гооге, - а второй вариант - снизить время нахождения в позе стоя до 60 процентов рабочей смены.

Срок для устранения нарушений - 1 декабря 2021 года. Если это не будет сделано, с учетом уже многократного невыполнения выданных раньше предписаний Роспотребнадзор планирует направить в суд исковое заявление.

Тем временем, как говорит Татьяна, ради эксперимента ей вернули стул. Выработка обвальщицы, как и предполагалось, не уменьшилась. Остальные ее коллеги работают стоя.